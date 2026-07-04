Серьезный сбой в консолях Стеам Мачине: появилась «Красная линия смерти»

·32·Технологии
Серьезный сбой в консолях Стеам Мачине: появилась «Красная линия смерти»

Долгожданные геймерами консоли Стеам Мачине сразу после выхода на рынок столкнулись с неожиданными техническими проблемами. Пользователи, одними из первых получившие устройство, сообщают о серьезной аппаратной неисправности, приводящей к полному выходу системы из строя. Эта ситуация уже получила в социальных сетях название «красная линия смерти» (Red лине оф деат). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Пользователь платформы Reddit под псевдонимом ме_хилл стал одним из первых покупателей, столкнувшихся с данной проблемой. По его словам, консоль вышла из строя спустя несколько минут после обновления программного обеспечения. На световом индикаторе передней панели появилась красная линия, после чего Стеам Мачине перестала запускаться. Пользователь пишет, что система запросила обновление после пяти минут игры в Но Ман'с Sky, и по завершении процесса консоль «умерла».

Неисправности графического процессора

Эксперты Дигитал Фундрй отмечают, что красный индикатор с правой стороны световой панели — это не просто элемент дизайна, а специальный код ошибки. Согласно данным страницы поддержки Стеам Мачине, этот сигнал означает обнаружение серьезной неисправности, связанной с графическим процессором (GPU). Другие пользователи также жалуются на отсутствие изображения на мониторе, что является основным признаком выхода из строя графического чипа.

Хотя сейчас в сообществе Reddit предлагаются различные технические решения, специалисты советуют в качестве единственно верного пути обратиться в службу поддержки компании Валве. Однако из-за ограниченного объема производства консолей Стеам Мачине и наблюдаемого дефицита на рынке процесс замены неисправного устройства на новое может оказаться довольно сложным.

Повторится ли история?

Данный инцидент пробуждает у геймеров неприятные воспоминания о знаменитом «кольце красной смерти» (РРоД) в консолях Xbox 360 или «кольце желтой смерти» в PlayStation 3. В то время эти проблемы привели к массовому выходу из строя тысяч устройств. Станет ли ситуация со Стеам Мачине единичным случаем или окажется массовым дефектом, станет известно в ближайшие недели, когда вырастут объемы поставок.

Напомним, что официальные продажи консолей Стеам Мачине начались 30 июня. Из-за дефицита устройств цены на «черном рынке» резко выросли. По данным иксбт.ком, на аукционах eBay продавцы запрашивают за консоль от 1700 до 3200 долларов. Выход из строя устройства, купленного по такой высокой цене, спустя всего несколько минут работы является серьезным финансовым ударом для пользователей.

Steam MachineValveКонсольТехнологииНеисправность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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