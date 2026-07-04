NASA начала операцию по спасению Swift, одного из старейших космических телескопов

NASA запустило уникальную миссию, чтобы спасти телескоп Neil Gehrels Swift Observatory, играющий важную роль в изучении космоса, от сгорания в атмосфере Земли. В рамках этой операции ракета-носитель Pegasus XL совершила свой последний полет, выведя на орбиту специальное устройство LINK. Данная миссия примечательна не только своей научной значимостью, но и тем, что она стала первой в истории попыткой частной компании переместить государственный спутник на другую орбиту. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Обсерватория Swift с 2004 года исследует гамма-всплески и высокоэнергетические явления в космосе. Однако за более чем двадцать лет службы из-за повышения солнечной активности и сопротивления атмосферы орбита телескопа значительно снизилась. Поскольку устройство не имеет собственных двигателей, оно не может самостоятельно увеличить высоту, что создавало риск падения на Землю в ближайшие годы.

Спасательное устройство LINK и детали операции

по данным ixbt.com, задача по спасению телескопа возложена на аппарат LINK, разработанный компанией Katalyst Space Technologies. Согласно плану, в ближайшие недели LINK приблизится к телескопу и проведет его детальный осмотр. После этого с помощью трех роботизированных манипуляторов он надежно захватит обсерваторию Swift. Ожидается, что этот процесс станет одной из самых сложных технических операций в космосе.

После успешного завершения захвата включатся ионные двигатели аппарата LINK. Они медленно выведут оба устройства на безопасную орбиту высотой 600 километров. Если все пройдет по плану, ученые NASA получат возможность изучать тайны космоса с помощью телескопа еще несколько лет.

Финансовые и юридические аспекты миссии также уникальны. NASA подписало контракт с Katalyst Space Technologies на сумму 30 миллионов долларов. Это свидетельствует о смелом выходе частного сектора на рынок обслуживания и сохранения космической инфраструктуры. Ранее такие сложные задачи выполнялись исключительно государственными агентствами.

Финальный полет ракеты-носителя Pegasus XL

Этот запуск стал историческим финалом для ракеты Pegasus XL. За 36 лет эксплуатации она выполнила 45 миссий и прославилась своей уникальной системой «воздушного старта». В этот раз самолет L-1011 Stargazer поднял ракету в воздух над Маршалловыми островами и сбросил ее на определенной высоте. Затем включились собственные двигатели ракеты, которые доставили груз на орбиту.

Именно эта особенность Pegasus XL — возможность выхода на орбиту из неудобных точек, где нет наземных космодромов, — сделала ее лучшим кандидатом для миссии Swift. Теперь эта легендарная ракета завершает свою миссию и занимает место в истории космической индустрии. Ожидается, что ее заменят новые поколения более дешевых и эффективных средств доставки.

В заключение можно сказать, что успех миссии Swift Boost откроет новую эру в восстановлении «мертвых» или сходящих с орбиты спутников. Для любителей космоса подобные технологические достижения, особенно развитие частной космонавтики, имеют важное значение с точки зрения будущего удешевления спутников и повышения качества обслуживания.