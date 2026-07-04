Эра сетей 2Г в США окончательно завершается: Т-Мобиле отключает последние станции

На рынке телекоммуникаций США происходит исторический поворот: последняя сеть 2Г в стране официально прекращает свою работу. Оператор Т-Мобиле объявил, что полностью отключит сети второго поколения 3 августа этого года. С этим решением эпоха технологии 2Г в Соединенных Штатах окончательно завершится, и страна полностью перейдет на современные стандарты связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Т-Мобиле сохранял эту устаревшую сеть значительно дольше своих конкурентов. Пояснение компании заключается в том, что этот шаг был предпринят с целью дать владельцам старых телефонов и представителям бизнеса, использующим корпоративные системы на базе 2Г, дополнительное время для перехода на новые стандарты. Теперь этот период технологического перехода считается завершенным.

Международный роуминг и технические вопросы

по данным иксбт.ком, сеть 2Г долгое время служила резервным каналом не только для местных абонентов, но и для туристов в международном роуминге. В частности, сети второго поколения играли важную роль при совершении голосовых вызовов через устройства, не поддерживающие технологию ВоЛТЭ.

Представители Т-Мобиле сообщили, что за последние 2,5 года они провели масштабные работы по подготовке инфраструктуры совместно с зарубежными партнерами. Цель — обеспечить сохранение качества голосовой связи и передачи данных даже после отключения сети 2Г. Это особенно важно для иностранных туристов, посещающих США.

Опыт конкурентов и будущее

Другие крупные американские операторы попрощались с 2Г гораздо раньше. Например, оператор АТ&Т полностью отключил свои сети второго поколения в 2017 году, а Веризон — в 2020 году. Т-Мобиле стал последней компанией в этом списке, и ее решение окончательно закрывает страницу 2Г в истории связи США.

Этот процесс является своеобразным сигналом и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. Хотя в нашей стране сети 2Г и 3Г все еще широко используются, глобальный тренд показывает необходимость освобождения частотных ресурсов для более эффективных технологий, таких как 4Г ЛТЭ и 5Г. Поддержка устаревших сетей влечет за собой дополнительные расходы и технологические ограничения для операторов.

В заключение можно сказать, что отключение сети 2Г — это не просто прощание со старыми кнопочными телефонами, а полный переход в эпоху высокоскоростного интернета и качественной голосовой связи. Теперь пользователи, желающие оставаться на связи на территории США, должны иметь устройства с поддержкой стандарта минимум 4Г.