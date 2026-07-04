Intel планирует революцию в среднем сегменте: процессоры Core Ultra 5 получат 22 ядра

·1·Технологии
Intel планирует революцию в среднем сегменте: процессоры Core Ultra 5 получат 22 ядра

Лидер рынка полупроводников компания Intel готовится удивить пользователей своими будущими процессорами. Согласно последним данным инсайдера Jaykihn, модели Core Ultra 5 семейства Nova Lake-S получат беспрецедентные технические характеристики для чипов среднего класса. Ожидается, что это откроет новую страницу в конкурентной борьбе для Intel. Об этом сообщает Ixbt.com.

Сообщается, что процессоры Core Ultra 5 нового поколения могут включать в себя 22 ядра. Данная конфигурация состоит из шести высокопроизводительных ядер Coyote Cove (P-ядра), 12 энергоэффективных ядер Arctic Wolf (E-ядра) и четырех маломощных LP-E-ядер. Такой подход позволит без проблем выполнять сложные задачи и тяжелые игры даже на компьютерах среднего уровня.

Большой объем кэша и энергоэффективность

Главной особенностью серии Nova Lake-S станет технология bLLC (big Last Level Cache). По имеющимся данным, процессоры Core Ultra 5 будут оснащены кэш-памятью объемом 144 MB. Этот показатель позволит напрямую конкурировать с игровыми процессорами серии X3D от AMD. Большой объем кэша дает значительное преимущество в современных видеоиграх, где критически важна высокая частота кадров (FPS).

Intel планирует выпустить в этой линейке две основные модели. Первая — модель K-серии с разблокированным множителем и энергопотреблением 125 W, вторая — стандартная модель, потребляющая всего 65 W, но сохраняющая высокую эффективность. Это предоставит пользователям возможность выбора как для игровых ПК с мощными системами охлаждения, так и для компактных и экономичных рабочих станций.

Платформа будущего и сроки выхода

Ожидается, что процессоры семейства Nova Lake-S перейдут на абсолютно новую платформу. По сообщению ixbt.com, эти чипы получат сокет LGA1954 и будут работать с чипсетами 900-й серии. Также планируется поддержка стандарта оперативной памяти DDR5-8000. Это значительно увеличит общую пропускную способность компьютера.

Есть также интересные данные о флагманских моделях. Процессоры, которые займут верхнюю ступень семейства Nova Lake-S, могут иметь до 52 ядер и впечатляющие 288 MB кэш-памяти. Такой мощности будет более чем достаточно даже для самых требовательных профессиональных программ и процессов рендеринга.

Поклонникам придется немного подождать этих новинок. Официальный дебют линейки Nova Lake-S запланирован на начало 2027 года. Тем не менее, Intel уже сейчас привлекает внимание пользователей, демонстрируя свое технологическое превосходство. Безусловно, с появлением этих процессоров на рынке спрос на высокопроизводительные системы выйдет на новый уровень.

IntelCore Ultra 5Nova Lake-SПроцессорТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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