Мощность и температура GeForce RTX 5090: Новая видеокарта расплавила кабели компьютера

·63·Технологии
Мощность и температура GeForce RTX 5090: Новая видеокарта расплавила кабели компьютера

Последний и самый мощный графический процессор компании NVIDIA, GeForce RTX 5090, привлек внимание не только своей высокой производительностью, но и огромным тепловыделением во время работы. В социальных сетях начали появляться первые сообщения о том, что эта видеокарта из-за чрезмерного перегрева наносит ущерб комплектующим компьютера. Эта ситуация служит серьезным предупреждением для пользователей, собирающих мощные системы. Об этом Иксбт.ком сообща ет.

Пользователь форума Reddit с ником РареСирен292 сообщил о неприятном инциденте со своей видеокартой Asus ТУФ GeForce RTX 5090. По его словам, когда видеокарта установлена вертикально, металлическая пластина на ее задней части (бакплате) так сильно нагрелась, что изоляция расположенного рядом райзер-кабеля расплавилась. Это создает прямую угрозу безопасности других компонентов внутри компьютера.

Проблема отвода тепла

Эксперты и участники форума, изучившие данную ситуацию, подчеркивают, что проблема заключается не в самом райзер-кабеле, а в высокой температуре, которую выделяет металлическая пластина видеокарты. При длительной работе GeForce RTX 5090 под высокой нагрузкой ее теплоотводящие части нагреваются до очень высоких температур. Выяснилось, что если кабель касается этой металлической пластины, даже самая качественная изоляция не может выдержать такое тепловое давление.

По данным иксбт.ком, пользователь разместил райзер-кабель слишком близко к бакплате видеокарты. Из-за постоянного контакта и воздействия высокой температуры слой изоляции расплавился и даже прилип к корпусу видеокарты. Подобные ситуации могут привести не только к выходу устройства из строя, но и к короткому замыканию в системе.

Рекомендации для пользователей из Узбекистана

Эта новость актуальна и для геймеров, и для профессиональных монтажеров видео в Узбекистане. Учитывая высокий спрос на продукцию NVIDIA в нашей стране, при установке видеокарт нового поколения рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Особенно в жаркие летние дни важное значение имеют циркуляция воздуха внутри корпуса компьютера и отсутствие соприкосновения комплектующих друг с другом.

Специалисты советуют обращать внимание на следующие аспекты при установке флагманских устройств, таких как GeForce RTX 5090:

  • Оставлять достаточно свободного пространства между видеокартой и другими кабелями;
  • Наладить мощную систему вентиляции внутри корпуса;
  • Не использовать некачественные или дешевые райзер-кабели;
  • Контролировать, чтобы металлические части видеокарты не касались других проводов.
Пока это оценивается не как массовая проблема, связанная с GeForce RTX 5090, а как частный случай. Однако, учитывая растущее энергопотребление и тепловыделение видеокарт нового поколения, от пользователей требуется еще большая ответственность при сборке своих компьютеров.

NVIDIAGeForce RTX 5090ТехнологииAsusВидеокарты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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