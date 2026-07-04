В США представлен первый в мире модуль ядерного реактора, напечатанный на 3D-принтере

·1·Технологии
В США представлен первый в мире модуль ядерного реактора, напечатанный на 3D-принтере

Американский стартап Ampera сделал революционный шаг в сфере энергетики, продемонстрировав первый в мире полноразмерный модуль ядерного реактора, изготовленный с помощью 3D-принтера. Ожидается, что в будущем эта технология станет ключевым решением для бесперебойного и недорогого энергоснабжения центров обработки данных на базе искусственного интеллекта (AI). Об этом Ixbt.com сообщает .

Устройство, разработанное Ampera, описывается как первый в мире твердотельный подкритический ториевый реактор, собираемый в заводских условиях. По данным ixbt.com, специфика проекта заключается в том, что он использует элемент торий, который гораздо шире распространён в природе, вместо традиционного урана. Это позволяет сделать ядерную энергетику более безопасной и устойчивой.

Безопасность и инновационная конструкция

Реактор построен по подкритической схеме, которая не может самостоятельно поддерживать цепную реакцию. Для продолжения процесса требуется внешний источник нейтронов. Такой подход резко повышает безопасность системы, поскольку риск неконтролируемого разгона реакции и взрыва практически сведён к нулю.

Ещё один важный аспект устройства — его твердотельная конструкция. В нём нет движущихся частей, что упрощает техническое обслуживание и продлевает срок эксплуатации. Технология 3D-печати (аддитивное производство) позволила выпускать сложные детали целиком и значительно снизить производственные затраты.

Источник питания для искусственного интеллекта и промышленности

Представленный образец является инженерным модулем и пока не вырабатывает электроэнергию. Однако в будущем планируется, что он станет частью крупного энергетического устройства мощностью 30 MW. Система также будет оснащена технологией рекуперации тепла.

Производители планируют применять данные реакторы в следующих сферах:

  • Крупные центры обработки данных, работающие с искусственным интеллектом (AI);
  • Промышленные предприятия и производственные комплексы;
  • Системы обороны и военные объекты;
  • Морские суда и транспортные средства дальнего следования.

Хотя компания Ampera пока не раскрыла сроки коммерческого использования, она планирует одной из первых вывести на рынок модульные ядерные устройства серийного заводского производства. Подобные компактные и безопасные реакторы в будущем могут стать альтернативным решением для развития промышленности в регионах, испытывающих дефицит энергии, таких как Узбекистан.

AmperaЯдерный реактор3D-технологияТорийЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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