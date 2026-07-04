Vivo X300е: новый флагман с батареей 7000 mAh и Snapdragon 8 Ген 5

·38·Технологии
Vivo X300е: новый флагман с батареей 7000 mAh и Snapdragon 8 Ген 5

Компания Vivo, выделяющаяся на рынке смартфонов высокотехнологичными решениями, готовится представить свой очередной флагман — модель Vivo X300е. Устройство уже получило необходимые сертификаты для выхода на продажу в Китае. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы на рынке мобильных устройств возникнет серьёзная конкуренция. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным сертификационного агентства 3К, новый смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 В. По информации издания иксбт.ком, ожидается, что данная модель продемонстрирует рекордные показатели не только по скорости зарядки, но и по автономности. В частности, планируется установка в устройство огромного аккумулятора ёмкостью 7000 mAh.

Технические характеристики и подход к дизайну

По данным авторитетного инсайдера, известного под псевдонимом Смарт Пикачу, модель Vivo X300е будет оснащена 6,6-дюймовым дисплеем. Этот размер считается «средним» для современных смартфонов и обеспечивает баланс между управлением устройством одной рукой и потреблением контента. Сообщается, что во внешнем оформлении компания использует свой традиционный дизайн в стиле «Деко».

Одной из сильнейших сторон устройства является его эффективность. Vivo X300е работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Ген 5 от компании Qualcomm, который ещё не был официально представлен широкой публике. Этот чип не только обеспечивает высокие кадры в играх, но и предлагает беспрецедентную скорость при работе с алгоритмами искусственного интеллекта.

Оптика Зеисс и перископическая камера

Для любителей фотографии Vivo вновь продолжает сотрудничество с компанией Зеисс. Новый смартфон получит систему камер, состоящую из трёх объективов. Среди них особое значение имеет перископический телеобъектив, который позволяет приближать удалённые объекты без потери качества изображения.

На рынке смартфонов Узбекистана серия Кс бренда Vivo хорошо известна своими высококачественными камерами. Ожидается, что выход модели Vivo X300е выведет профессиональную мобильную съёмку на новый уровень. Пока цена устройства на мировом рынке и дата выхода не раскрыты, однако разрешения в Китае подтверждают, что его премьера состоится очень скоро.

  • 6,6-дюймовый высококачественный дисплей;
  • флагманский процессор Snapdragon 8 Ген 5;
  • энергоэффективная батарея ёмкостью 7000 mAh;
  • система перископической камеры с оптикой Зеисс;
  • функция быстрой зарядки мощностью 90 В.

VivoСмартфонSnapdragonТехнологииГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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