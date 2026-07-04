Алибаба запретила своим сотрудникам использовать инструмент Claude Коде от компании Anthropic

·39·Технологии
Алибаба запретила своим сотрудникам использовать инструмент Claude Коде от компании Anthropic

Китайский технологический гигант Алибаба официально запретил своим сотрудникам использовать инструмент программирования Claude Коде, разработанный компанией Anthropic. Это решение, которое, как ожидается, вступит в силу 10 июля, рассматривается не только как мера безопасности, но и как очередной этап политического и технологического противостояния на мировом рынке искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

На самом деле, базирующаяся в США компания Anthropic уже ограничила использование своих моделями китайскими компаниями и принадлежащими им зарубежными структурами. Однако многие пользователи находили способы доступа к системе через различные обходные пути. По последним данным, Anthropic активно работает над закрытием этих «брешей» и защитой системы от несанкционированных пользователей.

Согласно сообщениям, распространённым на платформе Reddit, определённая версия программы Claude Коде обладала скрытой функцией определения связи пользователей с Китаем. Представитель Anthropic Тарик Шихипар (Тарик Шихипар) прокомментировал эту ситуацию в сети Кс (бывший Twitter), заявив, что это эксперимент, начатый в марте. По его словам, эта мера была введена для защиты от злоупотребления учётными данными несанкционированными продавцами и практики «дистилляции» (обучение одной модели ИИ на основе данных другой).

Меры безопасности и внутренние альтернативы

Руководство Алибаба отнесло инструмент Claude Коде к категории «высокорисковое программное обеспечение». Компания настоятельно рекомендует своим сотрудникам вместо этого инструмента использовать собственную разработку — инструмент Кодер. Этот шаг направлен не только на предотвращение утечки корпоративных данных, но и на укрепление технологической независимости.

Данная ситуация является наглядным примером «технологической холодной войны» между США и Китаем. В то время как ведущие американские компании в сфере искусственного интеллекта пытаются защитить свои технологии от стратегических соперников, китайские гиганты, такие как Алибаба, вынуждены снижать внешнюю зависимость и создавать собственную экосистему.

Для узбекских специалистов подобные ситуации также могут стать важным уроком. Чрезмерная зависимость от глобальных сервисов на определённом этапе может привести к неожиданным ограничениям или проблемам, связанным с безопасностью данных. Как видно на примере Алибаба, крупные корпорации ставят свою безопасность на первое место, даже если для этого приходится отказываться от самых передовых западных технологий.

По данным иксбт.ком, Anthropic в настоящее время внедряет более надёжные методы защиты своих моделей и намерена полностью прекратить попытки доступа из Китая. Это может привести к ещё более жёсткому разделению рынка искусственного интеллекта по региональным границам в будущем.

AlibabaAnthropicClaude CodeИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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