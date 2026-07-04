ООН предупреждает: Развитие искусственного интеллекта опережает законодательные системы

·29·Технологии
ООН предупреждает: Развитие искусственного интеллекта опережает законодательные системы

Независимый научный совет при Организации Объединенных Наций (ООН) выпустил отчет о том, что технологии искусственного интеллекта (AI) растут беспрецедентными темпами, а действующие системы регулирования не успевают за этим процессом. По мнению экспертов, возможности моделей искусственного интеллекта увеличиваются в несколько раз каждые несколько месяцев, что делает традиционный цикл разработки законодательства неэффективным. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Данный документ, подготовленный вновь созданным международным органом экспертов ООН, является первым шагом к глобальному диалогу. В нем отмечается, что регулирующие органы обычно приступают к разработке нормативных актов лишь после накопления достаточной научной базы. Однако в нынешних условиях технология развивается настолько быстро, что к моменту готовности законопроекта он уже успевает устареть.

Положительные результаты и новые риски

В отчете также признана огромная польза, которую искусственный интеллект приносит человечеству. В частности, технологии AI демонстрируют революционные результаты в ускорении разработки лекарств и вакцин, исследовании устойчивости к антибиотикам, а также в ранней диагностике таких заболеваний, как рак молочной железы. Кроме того, они успешно применяются в обеспечении продовольственной безопасности и в системах раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Однако наряду с положительными результатами растут и серьезные угрозы. Эксперты особо выделили следующие проблемы:

  • Создание и распространение порнографического контента без согласия людей с помощью технологий Дипфаке;
  • Усиление кибератак и распространение правдоподобной ложной информации (фейков);
  • Затруднение контроля за поведением АИ-систем в результате роста их автономности;
  • Тяжелая нагрузка на энергетические системы из-за строительства центров обработки данных.

Глобальное неравенство и будущие меры

Эксперты ООН обеспокоены тем, что технологии концентрируются в руках нескольких государств. Основные системы разрабатываются в США и Китае, а доступ к их использованию имеют преимущественно развитые страны. Для таких развивающихся стран, как Узбекистан, это может привести к дальнейшему углублению технологического и экономического неравенства, поскольку во многих государствах пока не хватает необходимой инфраструктуры и квалифицированных кадров.

Авторы отчета призывают усилить независимую оценку систем искусственного интеллекта и создать общие стандарты безопасности через международное сотрудничество. В противном случае AI может угрожать правам человека, трансформировать рынок труда без должной подготовки и довести поток дезинформации до неконтролируемого уровня.

Данный аналитический документ пока носит рекомендательный характер, а полный отчет ожидается к публикации в следующем году. Широкомасштабные обсуждения на уровне государств начнутся 6 июля текущего года в Женеве.

ООНИскусственный ИнтеллектТехнологииБезопасностьDeepfake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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