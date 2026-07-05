Гонка искусственного интеллекта: Microsoft и стартапы делают ставку на термоядерную энергию

·35·Технологии
Гонка искусственного интеллекта: Microsoft и стартапы делают ставку на термоядерную энергию

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI) и резкого роста энергопотребления центров обработки данных (дата-кентер) крупные технологические гиганты вынуждены искать альтернативные источники энергии. Сегодня в центре этой гонки находятся два стартапа из штата Вашингтон — Хелион Энергй и Зап Энергй. Они пытаются коммерциализировать технологию термоядерного синтеза, которая на протяжении десятилетий находилась лишь на теоретической и экспериментальной стадии. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Компания Хелион Энергй уже подписала с корпорацией Microsoft контракт на поставку электроэнергии для будущего центра обработки данных. Компания планирует запустить первое в мире коммерческое термоядерное устройство к 2028 году. В настоящее время на пути к этой цели строится станция Орион мощностью 50 мегаватт. В проект привлечено в общей сложности 1,5 миллиарда долларов инвестиций, что является одним из крупнейших финансовых показателей в этой сфере.

Новые технологические подходы

Технология Хелион Энергй основана на методе магнитного сжатия плазмы. При этом сверхгорячая плазма разгоняется до скорости 1 миллион миль в час и сжимается с помощью мощных магнитных полей. Ожидается, что образующаяся в результате энергия будет преобразована непосредственно в электрический ток без традиционного парового цикла. По данным иксбт.ком, для достижения результатов в установленные короткие сроки компания параллельно работает над экспериментальным стендом меньшего масштаба под названием Тинй Мерге.

С другой стороны, стартап Зап Энергй предлагает свой альтернативный подход. Этот проект, поддерживаемый Министерством энергетики США (ДОЭ), использует метод З-пинч. При этом плазма сжимается с помощью сильного электрического тока и создаёт собственное магнитное поле. Зап Энергй пока собрал 330 миллионов долларов инвестиций и выстраивает свою стратегию несколько иначе.

Зап Энергй планирует использовать не только термоядерный синтез, но и технологию традиционного деления атомов. Стартап рассчитывает на получение промежуточного дохода путём создания микрореактора мощностью 10 мегаватт на базе решений Тошиба. Это первый в мире официальный проект, объединяющий стратегии термоядерного синтеза и ядерного деления. По словам представителей компании, этот подход позволит быстрее вывести на рынок энергетические решения для АИ-инфраструктуры и снизить риски.

Глобальная конкуренция и будущие проблемы

Сегодня более 50 компаний по всему миру работают над термоядерной энергией. Среди них следующие крупные проекты:

  • Коммонвеалт Фусион Сйстемс;
  • Avalanche Энергй;
  • Генерал Фусион;
  • Масштабные государственные программы Китая.
Однако, по мнению специалистов, достижение стабильной коммерческой термоядерной генерации по-прежнему остаётся сложной инженерной задачей. Многие эксперты предупреждают, что даже несмотря на крупные инвестиции, эта технология может не быть полностью реализована и в ближайшие десятилетия. Тем не менее, интерес крупных потребителей, таких как Microsoft, ускоряет финансирование проектов и темпы исследований.

Подводя итог, можно сказать, что термоядерная энергетика теперь перестала быть просто фундаментальной научной целью и превратилась в инфраструктурную гонку для обеспечения АИ-экономики. Растущая потребность центров обработки данных в электроэнергии служит ключевым фактором, определяющим жизнеспособность подобных инновационных проектов.

MicrosoftAIТермоядерный синтезHelion EnergyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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