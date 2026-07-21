Honor Робот Фоне установил рекорд: новый флагман стал самым популярным смартфоном в истории компании

·452·Технологии
Honor Робот Фоне установил рекорд: новый флагман стал самым популярным смартфоном в истории компании

Китайский технологический гигант Honor объявил о начале приема предварительных заказов на свое революционное устройство Робот Фоне. Согласно официальным данным компании, интерес к новой модели оказался значительно выше ожиданий: уже в первый день она побила рекорды, установленные всеми предыдущими флагманами бренда. Еще до официального старта продаж пользователи проявляют беспрецедентный спрос на этот необычный гаджет. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Как сообщает издание иксбт.ком, хотя производитель пока не раскрывает точные цифры, он подтвердил, что количество заказов на модель Робот Фоне превзошло все прошлые достижения компании. Ожидается, что смартфон откроет новую страницу в премиальном сегменте рынка благодаря своей необычной конструкции и возможностям на базе AI.

Технологическая новинка: 4Д-механический стабилизатор

Главная особенность модели Робот Фоне — 4Д-механический подвес из титанового сплава с четырьмя степенями свободы. Этот механизм способен привести камеру в рабочее состояние всего за 0,8 секунды. Он также обеспечивает вращение на 360 градусов, интеллектуальное позиционирование на 90 и 180 градусов, а также высокоточную стабилизацию уровня КИПА 5.5.

Технические возможности камеры также находятся на профессиональном уровне: устройство оснащено основным модулем на 200 Мп, сверхширокоугольной камерой на 50 Мп и еще одним перископическим телеобъективом на 200 Мп. Такая оптическая система, несомненно, установит новые стандарты в мобильной фотографии.

Цена и специальные предложения

Компания Honor предоставляет ряд преимуществ для клиентов, оформивших предварительный заказ. В частности, покупатели получат следующие бонусы:

  • Годовая гарантия на замену механического стабилизатора;
  • Специально разработанный чехол и магнитная подставка;
  • Специальный ремешок для удобства использования;
  • Универсальное зарядное устройство Honor Magic Кубе.
Сообщается, что стартовая цена смартфона начинается от 2200 долларов. Эта цена относит устройство к премиальному сегменту и свидетельствует о наличии сложных технологических решений. Учитывая большое количество поклонников бренда, появление нового флагмана наверняка вызовет огромный интерес среди любителей технологий.

Официальные продажи модели Робот Фоне стартуют в следующем месяце. Эксперты считают, что этим шагом Honor не только конкурирует с такими гигантами, как Apple и Samsung, но и формирует совершенно новое направление в дизайне смартфонов.

HonorRobot PhoneСмартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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