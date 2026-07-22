Большая дата в мире технологий: легендарному процессору Зилог З80 исполнилось 50 лет

·37·Технологии
Большая дата в мире технологий: легендарному процессору Зилог З80 исполнилось 50 лет

Один из самых известных и долгоживущих 8-битных чипов в истории вычислительной техники — процессор Зилог З80 — отмечает свой 50-летний юбилей. Представленная в июле 1976 года микросхема стала не только революционным продуктом своего времени, но и смогла сохранить свои позиции в сфере промышленной и бытовой электроники на протяжении полувека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, процессор Зилог З80 производился непрерывно почти 48 лет. Лишь в июне 2024 года компания Зилог прекратила прием заказов на чипы семейства З84К00. Столь длительный производственный цикл — редкое явление в мире технологий, свидетельствующее о надежности и популярности процессора.

Фундамент эпохи ЗКс Спектрум и Гаме Бой

В свое время З80 служил «сердцем» многих легендарных устройств. В частности, компьютеры ЗКс Спектрум, которые были невероятно популярны во всем мире в 1980-х годах, в том числе на территории бывшего СССР, работали именно на базе этого процессора. Также благодаря этому чипу получили широкое распространение первые персональные компьютеры, такие как ТРС-80, МСКс и Осборне 1.

Зилог З80 оставил неизгладимый след и в игровой индустрии. Следующие известные игровые системы работали с помощью этого чипа:

  • портативная консоль Нинтендо Гаме Бой;
  • игровые приставки Сега Мастер Сйстем и Гаме Геар;
  • система КолекоВисион;
  • популярные аркадные автоматы, такие как Пак-Ман.
Технически оригинальный процессор З80 был произведен по 4-микрометровому технологическому процессу и содержал около 8,5 тысяч транзисторов. Его стандартная тактовая частота составляла 2,5 MHz, а выпущенные позже современные КМОС-версии могли достигать скорости 20 MHz.

Сочетание доступности и эффективности

Успех З80 заключался в его полной программной совместимости с процессором Intel 8080. Это позволяло без каких-либо затруднений использовать существующую операционную систему КП/М и программы. Кроме того, встроенный в чип контроллер обновления ДРАМ-памяти способствовал сокращению количества дополнительных микросхем на платах компьютеров и снижению себестоимости устройства.

По данным Музея компьютерной истории, на разработку этого проекта компания Эксксон инвестировала 500 тысяч долларов, при этом на создание рабочих прототипов было потрачено около 400 тысяч долларов. Можно смело сказать, что эти инвестиции окупились в несколько тысяч раз.

Даже после того, как домашние компьютеры перешли на более мощные процессоры, З80 долгие годы служил в промышленной автоматике, составе различных контроллеров и специального оборудования. Весной 2024 года в связи с прекращением производства полупроводниковых пластин компания Зилог официально объявила о завершении жизненного цикла этого легендарного семейства. Тем не менее, З80 останется в истории технологий как одна из самых успешных и влиятельных архитектур.

Zilog Z80ПроцессорИстория технологийZX SpectrumGame Boy
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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