В Ташкенте пройдет «Сублиматион То‘й» с участием DJ Пилигрим

·57·Культура
В Ташкенте пройдет «Сублиматион То‘й» с участием DJ Пилигрим

25 июля в Ташкенте состоится вечер «Сублиматион То‘й», объединяющий электронную музыку и живой вокал на одной сцене. Главным гостем мероприятия, которое пройдет в ресторане «Бахор», станет известный исполнитель DJ Пилигрим.

Особенность проекта заключается в том, что исполнители электронной музыки и вокалисты участвуют в специальных живых коллаборациях. По словам организаторов, подготовленные выступления будут показаны на сцене только один раз.

Электронная музыка и живой вокал на одной сцене

В отличие от традиционного концерта, «Сублиматион То‘й» направлен на объединение различных творческих направлений.

В течение вечера исполнители электронной музыки представят специальные композиции в сотрудничестве с вокалистами. Сообщается, что эти выступления подготовлены специально для данного мероприятия и не будут повторяться на будущих концертах.

Поэтому зрителей ждет не просто заранее спланированная программа, а вечер, наполненный живым исполнением и неожиданными музыкальными сочетаниями.

Живое выступление DJ Пилигрим

Одним из главных участников мероприятия станет DJ Пилигрим. Исполнитель выйдет на сцену ресторана «Бахор» со специальной живой программой.

Ожидается, что его выступление станет центральной частью вечера, где гармонично сочетаются электронная музыка, сценическая энергия и вокальное исполнение.

Когда и где пройдет мероприятие?

Вечер «Сублиматион То‘й» 25 июля в 18:30 начнется.

Адрес:

Ресторан «Бахор»
г. Ташкент, улица Истикбол, 8

Для входа на мероприятие возраст старше 21 года обязателен.

Сколько стоят билеты?

Билеты на вечер в зависимости от места и категории:

от 150 000 до 250 000 сумов продаются по цене.

Ожидается, что «Сублиматион То‘й» станет уникальным музыкальным событием, объединяющим эксклюзивные коллаборации, электронную музыку и живое выступление DJ Пилигрим.

ТашкентDJ PiligrimSublimation To‘yМузыкаКонцерт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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