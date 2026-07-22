Выплаты хакерам не останавливают кибератаки: результаты нового исследования

Вымогательские атаки, совершаемые киберпреступниками, сегодня стали одной из самых больших угроз для мировой экономики. Многие компании соглашаются выплачивать хакерам крупные суммы, чтобы вернуть свои данные или предотвратить их утечку. Однако последние исследования показывают, что выплата денег преступникам — это не решение проблемы, а приглашение к новым атакам. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно исследованию компании по кибербезопасности Пруфпоинт, более трети компаний, заплативших хакерам, столкнулись с повторным вымогательством. Результаты опроса 953 организаций показывают, что киберпреступники, получив деньги один раз, вместо того чтобы оставить жертву в покое, берут за правило обращаться с новыми требованиями. Эта ситуация еще раз доказывает, что договориться с вымогателями в цифровом мире невозможно.

Почему переговоры с хакерами опасны?

Эксперты по безопасности отмечают, что с преступниками невозможно договориться на основе «доброй воли». По данным Пруфпоинт, атаки рансомваре (программы-вымогатели) превратились из простой разовой транзакции в многоступенчатый механизм давления. Хакеры не только блокируют систему, но и угрожают публикацией украденных данных, пытаясь вымогать деньги неоднократно.

Даже если хакеры обещают удалить украденные данные, на практике наблюдается обратное. Например, в прошлом месяце маркетинговая исследовательская фирма Клуе объявила, что достигла соглашения с хакерами и данные были удалены. Однако позже выяснилось, что другая группа хакеров получила копию этих данных, и клиенты снова оказались под угрозой. Подобные случаи свидетельствуют о наличии обмена данными или конкуренции между преступниками.

Горький опыт крупных компаний

Событие 2024 года, связанное с американской компанией Чанге Хеалткаре, показало, насколько сложна киберпреступность. После того как группа российских хакеров украла медицинские данные 192 миллионов человек, компания была вынуждена платить не одной, а двум разным преступным группировкам. Из-за внутренних конфликтов между этими группами компании пришлось неоднократно тратить средства на защиту данных своих клиентов.

Правоохранительные органы Великобритании в ходе операции против хакерской группировки ЛокБит выявили еще один важный факт. По данным полиции, на серверах ЛокБит по-прежнему хранились данные жертв, осуществивших выплату. Это подтверждает, что обещания хакеров «удалить данные в обмен на оплату» являются просто ложью.

Для пользователей и местных компаний в Узбекистане это также является важным предупреждением. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют следующие меры:

Регулярное создание резервных копий (бакуп) данных;

Повышение знаний сотрудников по кибергигиене;

Никогда не платить хакерам, так как это лишь финансирует преступность;

Использование современных антивирусов и систем защиты.

В заключение можно сказать, что выплата денег кибервымогателям наносит ущерб не только финансам, но и репутации компании. Лучшая защита — это обеспечение безопасности системы до того, как произойдет атака, и отказ от любого общения с хакерами.