Важный шаг в проекте ИТЭР: замкнуто кольцо крупнейшего в мире термоядерного реактора

·50·Технологии
Важный шаг в проекте ИТЭР: замкнуто кольцо крупнейшего в мире термоядерного реактора

На строительной площадке международного термоядерного проекта ИТЭР, возводимого на юге Франции, завершился один из важнейших этапов сборки реактора будущего. Инженеры установили девятый, последний сектор вакуумной камеры в центральной шахте токамака, замкнув его в единое кольцо. Это событие приблизило человечество еще на один шаг к источнику бесконечной и чистой энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Эта гигантская конструкция имеет форму тора — проще говоря, «бублика», внутри которого в будущем будет удерживаться плазма, разогретая до температуры свыше 100 миллионов градусов. Это в несколько раз горячее, чем температура в центре Солнца. После полной сборки общий вес вакуумной камеры составит около 5000 тонн.

Инженерное искусство и высокая точность

Каждый сектор — это не просто часть камеры, а сложный инженерный модуль, включающий вакуумную оболочку, тепловые экраны и элементы сверхпроводящей магнитной системы. По данным иксбт.ком, высота каждого модуля составляет 11,3 метра, ширина — 6,6 метра, а вес — около 400 тонн. Несмотря на такие огромные размеры, все детали должны быть соединены с ювелирной точностью.

Самая большая сложность в рамках проекта заключалась не в массе конструкций, а в предельно высокой точности их установки. Даже минимальное отклонение может помешать работе магнитной системы, удерживающей сверхгорячую плазму. Если плазма коснется стенок реактора, процесс остановится, а устройство будет повреждено.

Четыре из девяти секторов вакуумной камеры были произведены южнокорейской компанией ХД Hyundai. Первые два сектора были заказаны в 2010 году, а позже этой же компании было поручено изготовление еще двух модулей вместо европейских подрядчиков. К 2024 году все конструкции были успешно доставлены на площадку ИТЭР.

Путь к энергии будущего

Завершение сборки вакуумной камеры является одним из ключевых этапов проекта. Теперь инженеры приступят к монтажу внутренних систем, установке оставшихся элементов магнитной системы и подготовке реактора к первым испытаниям. После завершения этих процессов начнется один из крупнейших научных экспериментов в истории человечества.

Проект ИТЭР реализуется в сотрудничестве семи участников — Европейского союза, США, России, Китая, Японии, Индии и Южной Кореи. Основные цели проекта включают:

  • Демонстрация долгосрочного управляемого термоядерного синтеза;
  • Создание технологической базы для строительства коммерческих термоядерных электростанций;
  • Получение экологически чистого и практически неисчерпаемого источника энергии.
Если этот проект будет успешно завершен, мировая энергетическая система может полностью измениться. Термоядерный синтез, в отличие от традиционных атомных электростанций, считается более безопасным и лишенным проблемы радиоактивных отходов. Это станет мощнейшим оружием человечества в борьбе с глобальным изменением климата.

ITERТехнологииЭнергетикаТермоядерный синтезНаука
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Abror Shuhratov
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