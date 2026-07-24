Аирбус планирует создать крупнейший пассажирский самолет: достойный ответ Boeing 777Кс

·101·Технологии
Аирбус планирует создать крупнейший пассажирский самолет: достойный ответ Boeing 777Кс

Европейский авиационный гигант Аирбус рассматривает возможность разработки еще более крупной и вместительной версии своего одного из самых успешных лайнеров — А350. Если этот проект будет реализован, новый самолет станет не только крупнейшим двухдвигательным лайнером в истории компании, но и составит прямую конкуренцию модели Boeing 777Кс, представленной американской корпорацией Boeing. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

Согласно информации, предоставленной генеральным директором Rolls-Royce Туфаном Эргинбилгичем на международном авиасалоне в Фарнборо, окончательное решение по новому проекту ожидается в течение ближайшего года. Как сообщает иксбт.ком, Аирбус планирует значительно увеличить пассажировместимость за счет удлинения фюзеляжа самолета. Эта модель, которую пока неофициально называют А350-1100 или А350-2000, станет преемником текущей версии А350-1000.

Новый двигатель и технические ограничения

Одним из ключевых вопросов проекта является выбор двигателя. Если для нового лайнера потребуется совершенно новая силовая установка, ее разработка и испытания могут занять 6-7 лет. В таком случае самолет не будет введен в эксплуатацию до 2032 года. Аирбус же, стремясь избежать лишнего времени и затрат, предпочитает использовать модернизированную версию двигателя Rolls-Royce Трент КсВБ.

По мнению экспертов, удлинение фюзеляжа может немного сократить максимальную дальность полета (ранге) самолета. Однако современные тенденции авиарынка показывают, что для крупных авиакомпаний перевозка большего количества пассажиров за один рейс важнее, чем возможность сверхдальних перелетов. Это особенно актуально для интенсивных рейсов между крупнейшими мировыми хабами.

Конкуренция с Boeing и рыночный спрос

Этот шаг Аирбус имеет стратегическое значение. В настоящее время Boeing близок к вводу в эксплуатацию своего семейства нового поколения Boeing 777Кс. Аирбус же хочет укрепить свои позиции в этом сегменте и предложить клиентам альтернативный вариант. Модель А350-1100 будет бороться за лидерство именно в категории крупнейших двухдвигательных пассажирских лайнеров.

Стоит отметить, что семейство Аирбус А350 уже известно своей экономичностью и комфортом. Недавно модификация А350-1000УЛР (Ultra Лонг Ранге) установила своеобразный рекорд, преодолев 17 тысяч километров без дозаправки. Новый проект будет сосредоточен не на рекордных расстояниях, а на максимальной вместимости и экономической эффективности.

Такие новости важны и для авиационного рынка Узбекистана, поскольку национальные авиаперевозчики постоянно модернизируют свой парк. Естественно, что в будущем возникнет потребность в таких вместительных лайнерах для дальнемагистральных рейсов из крупных транзитных узлов, таких как Ташкент.

AirbusBoeingАвиацияТехнологииRolls-Royce
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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