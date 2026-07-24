«Манчестер Сити» хочет подписать Педру Нету вместо Савино

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения вингера «Челси» Педру Нету для усиления линии атаки. Португальский футболист оценивается как потенциальная замена Савино, который может перейти в «Тоттенхэм».

По информации Даилй Маил, манчестерский клуб следит за Нету уже давно. Однако на данный момент нет информации об отправке официального предложения в «Челси».

«Сити» интересовался Нету и раньше

По данным источника, «Манчестер Сити» изучал возможность трансфера Педру Нету еще до его перехода из «Вулверхэмптона» в «Челси».

Теперь клуб вновь вернулся к кандидатуре португальского вингера. Высокая скорость Нету, активность на фланге и способность обыгрывать соперника один в один могут подойти под атакующий стиль «Сити».

Тем не менее, отмечается, что процесс трансфера пока находится на начальной стадии.

Мареска хорошо знает игрока

Главный тренер «Манчестер Сити» Энсо Мареска работал вместе с Педру Нету в «Челси».

Поэтому итальянский специалист хорошо знает сильные стороны футболиста, его физические возможности и способность адаптироваться к тактическим требованиям.

Этот фактор может сыграть важную роль в потенциальном трансфере. Привлекая знакомого по своей системе игрока, Мареска получает возможность ускорить процесс адаптации перед новым сезоном.

Будущее Савино может повлиять на трансфер

Согласно сообщениям, «Манчестер Сити» рассматривает Педру Нету в качестве возможного преемника Савино.

К бразильскому футболисту проявляет интерес «Тоттенхэм». Если Савино покинет манчестерский клуб, на фланге атаки образуется пустота.

А Нету, способный действовать на обоих флангах и быть полезным в быстрых контратаках, может стать удобным вариантом для Марески.

Однако ни трансфер Савино, ни переговоры по Нету пока официально не подтверждены.

Каких результатов добился Нету в прошлом сезоне?

Педру Нету провел в составе «Челси» в прошлом сезоне 34 матча во всех турнирах.

Показатель Результат Матчи 34 Голы 5 Голевые передачи 6 Всего результативных действий 11

Португальский футболист отмечался результативным действием в среднем в каждом третьем матче.

Позиция «Челси» будет решающей

Действующий контракт Педру Нету и отношение «Челси» к его продаже станут основными факторами потенциальной сделки.

Если «Манчестер Сити» захочет осуществить трансфер, он должен сначала достичь соглашения с самим футболистом, а затем сделать предложение, которое устроит лондонский клуб.

Пока речь идет лишь об интересе. По этой причине переход Нету в «Сити» не воспринимается как решенный вопрос.

Как вы думаете, сможет ли Педру Нету достойно заменить Савино в системе Марески? Оставляйте свое мнение в комментариях.