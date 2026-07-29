Спрос на первый электрокар Ferrari оказался выше ожиданий

·44·Технологии
Спрос на первый электрокар Ferrari оказался выше ожиданий

Представленный в мае первый в истории электромобиль бренда Ferrari — модель Луке — подвергся резкой критике со стороны интернет-пользователей и автоэкспертов. Однако, как сообщает издание Финанкиал Тимес, несмотря на все сомнения и негативные оценки, спрос на этот пятиместный автомобиль оказался выше ожидаемого, и компания выполнила годовой план продаж всего за два месяца. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Напомним, что после дня презентации внешний вид модели Луке в интернете сравнивали с автомобилем Nissan Леаф, а его дизайн подвергся жесткой критике. Даже бывший глава Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло оказался в рядах этих критиков. На фоне негативной реакции акции Ferrari подешевели на 8% уже на следующий день после презентации, и многие наблюдатели в сети предсказывали провал этому электромобилю.

Работа известных дизайнеров и доверие покупателей

Однако протесты в интернете не повлияли на интерес реальных покупателей. Этот уникальный пятиместный спорткар, созданный в сотрудничестве со знаменитым дизайнером Джони Айвом и его компанией ЛовеФром, быстро нашел своих покупателей. По мнению специалистов автопрома, дизайн, воспринимаемый через экран, может отличаться от реальной жизни, и состоятельные клиенты, увидевшие машину вблизи, решили оформить заказ.

Согласно данным, Ferrari планировала продать около 500 единиц этого электромобиля стоимостью 555 000 евро (примерно 630 000 долларов США). Достижение этого показателя всего за два месяца показало, что поклонники бренда готовы покупать новую продукцию независимо от цены. Для компании, которая в прошлом году продала более 13 тысяч машин стоимостью в шестизначные суммы, распределить 500 электромобилей среди своих клиентов не составило труда.

Китайский рынок и первые оценки

Опираясь на предыдущие отчеты, ожидается, что не менее 20% проданных автомобилей будут направлены на китайский рынок. Поскольку китайские покупатели предпочитают современные, быстрые и четырехдверные электромобили, подчеркивается, что модель Луке полностью соответствует требованиям этого рынка. Первые обзоры технических возможностей и ходовых характеристик машины также подтверждают, что она управляется в истинном духе Ferrari.

Знаменитая эмблема гарцующего жеребца на капоте и высокий уровень инженерных решений опровергли все предположения критиков. Несмотря на сомнения в интернете, Ferrari на практике доказала, что и со своим первым электротранспортом можно добиться успеха на рынке.

FerrariLuceЭлектромобильАвтомобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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