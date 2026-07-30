Ливерпуль вступает в переговоры по трансферу Брэдли Барколя

·39·Спорт
Ливерпуль вступает в переговоры по трансферу Брэдли Барколя

Английский Ливерпуль готовит первое официальное предложение о приобретении вингера сборной Франции и ПСЖ Брэдли Барколя. По информации BBC, мерсисайдцы выбрали 23-летнего футболиста главным кандидатом на замену Мохамеду Салаху, покинувшему команду по окончании прошлого сезона, и уже достигли с ним предварительного соглашения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что изначально Ливерпуль планировал подписать вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде. Однако из-за того, что ожидается продолжение карьеры этого игрока в мадридском Реале, английский клуб полностью переключил свое внимание на представителя парижской команды. В настоящее время самой сложной частью переговоров между сторонами остаются финансовые условия.

Разногласия по стоимости трансфера

Руководство ПСЖ требует за своего лидера огромную трансферную сумму в размере примерно 145 миллионов фунтов стерлингов. Если эта сделка состоится, она может побить британский трансферный рекорд. Несмотря на то, что контракт рассчитан до 2028 года, парижский клуб не намерен снижать свои требования.

Однако руководство Ливерпуля предпочитает потратить на футболиста сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на большой финансовый разрыв между двумя клубами, у англичан есть и положительные факторы. Сам игрок хочет выступать в Английской Премьер-лиге и быть стабильным игроком основного состава команды.

Позиция игроки и перспективы

Начавший терять место в основе в Париже и уставший оставаться на скамейке запасных в важных матчах 23-летний нападающий решил сделать новый шаг в карьере. По данным источников Goal.com, он провел позитивные переговоры с главным тренером Ливерпуля Андони Ираолой и руководством клуба, сообщив, что не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Пока официальные документы между сторонами не подписаны. Тем не менее, твердое желание футболиста переехать на Мерсисайд и достижение договоренности по личным условиям должны дать Ливерпулю важное преимущество в дальнейших сложных переговорах.

ЛиверпульБрэдли БарколяПСЖПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
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