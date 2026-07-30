В школах обновили порядок распределения учебных часов

В школах обновляется порядок распределения учебных часов. Новый механизм направлен на облегчение рабочей нагрузки учителей, упрощение процесса распределения уроков, а также на его более прозрачную и справедливую организацию.

После того как в социальных сетях среди педагогов получили широкое обсуждение сообщения об изменении порядка распределения учебных часов, Министерство дошкольного и школьного образования выступило с официальным комментарием по данному вопросу.

По данным министерства, 28 октября 2025 года совместным приказом Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства экономики и финансов и Министерства здравоохранения в «Порядок комплектования классов и формирования тарификационных списков в общеобразовательных учреждениях» был внесен ряд изменений и дополнений.

Отмечается, что основная цель этих нововведений заключается в сокращении объема работы учителей, упрощении требований к распределению учебных часов, а также в обеспечении большей открытости, прозрачности и справедливости процесса.

Согласно новому порядку, действовавшие ранее 19 критериев приоритетности распределения учебных часов были сокращены до 10. В министерстве подчеркнули, что данные изменения были разработаны на основе многочисленных предложений и отзывов, высказанных педагогами.

Кроме того, в целях создания равных возможностей для всех учителей были отменены такие критерии, как окончание высших учебных заведений, входящих в ТОП-1000 вузов мира, или подготовка победителей международных и основных предметных олимпиад. Министерство объяснило это решение тем, что подобные возможности есть не у всех педагогов одинаково.

Теперь при распределении учебных часов основной упор будет делаться на педагогов, обладающих национальными или международными сертификатами, освоивших современные компетенции и демонстрирующих свое профессиональное мастерство и результаты труда в практической деятельности.

По мнению министерства, этот обновленный порядок послужит стимулом для учителей, которые постоянно работают над собой, повышают свою квалификацию и достигают высоких результатов. Ожидается, что это также внесет свой вклад в дальнейшее повышение качества образования и уровня знаний учащихся.

Сообщается, что данный новый порядок распределения учебных часов будет поэтапно внедряться в практику во всех общеобразовательных учреждениях начиная с 2026/2027 учебного года.