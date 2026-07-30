Статистика крупных европейских розничных сетей показала, насколько долговечны различные модификации видеокарт Radeon RX 9070 КсТ. Согласно данным издания Хардваре & Ко, такие крупные торговые площадки, как Миндфакторй и Алза, опубликовал цифры по возвращенным покупателями товарам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная статистика служит важным ориентиром для пользователей при выборе наиболее надежных брендов и моделей. Хотя между показателями разных сетей имеются небольшие различия, общая картина позволяет точно оценить качество продукции.

Самые надежные модели

По результатам анализа, модель Asus Приме, относящаяся к основной линейке производителя, оказалась одним из самых надежных вариантов. Согласно статистике сети Алза, эта видеокарта имеет самый низкий показатель гарантийных возвратов, составивший всего 0,17 процента. В данных Миндфакторй этот показатель также зафиксирован на уровне 1,07 процента.

Кроме того, высокий уровень надежности продемонстрировали некоторые модели бренда КсФКс и ряд альтернативных вариантов. Несмотря на то, что некоторые модели продаются только в одной сети, они показали хорошие результаты. В частности, для модели АСРок Стил Легенд Дарк, доступной только в сети Миндфакторй, этот показатель составил всего 0,24 процента.

Проблемные модели

Однако далеко не все устройства показали одинаково похвальные результаты. Выяснилось, что некоторые видеокарты возвращали в сервисные центры в несколько раз чаще остальных.

Модель АСРок Стил Легенд показала процент возврата 0,88% и 2,73% в обеих сетях соответственно.

Версия КсФКс Куиксилвер Вхите также зафиксировала более высокий уровень брака с показателями 1,28% и 2,84%.

Самый низкий результат принадлежит модели ПоверКолор Реапер, показатель возврата которой составил 3,28 процента, однако эта карта продается только в одной сети.

Специалисты отмечают, что, несмотря на указанные различия, в масштабах общего рынка каких-либо аномальных явлений или резких негативных тенденций не наблюдается. Показатели остаются в технически допустимых пределах.