Стала известна надежность видеокарт Radeon RX 9070 КсТ

·40·Технологии
Стала известна надежность видеокарт Radeon RX 9070 КсТ

Статистика крупных европейских розничных сетей показала, насколько долговечны различные модификации видеокарт Radeon RX 9070 КсТ. Согласно данным издания Хардваре & Ко, такие крупные торговые площадки, как Миндфакторй и Алза, опубликовал цифры по возвращенным покупателями товарам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная статистика служит важным ориентиром для пользователей при выборе наиболее надежных брендов и моделей. Хотя между показателями разных сетей имеются небольшие различия, общая картина позволяет точно оценить качество продукции.

Самые надежные модели

По результатам анализа, модель Asus Приме, относящаяся к основной линейке производителя, оказалась одним из самых надежных вариантов. Согласно статистике сети Алза, эта видеокарта имеет самый низкий показатель гарантийных возвратов, составивший всего 0,17 процента. В данных Миндфакторй этот показатель также зафиксирован на уровне 1,07 процента.

Кроме того, высокий уровень надежности продемонстрировали некоторые модели бренда КсФКс и ряд альтернативных вариантов. Несмотря на то, что некоторые модели продаются только в одной сети, они показали хорошие результаты. В частности, для модели АСРок Стил Легенд Дарк, доступной только в сети Миндфакторй, этот показатель составил всего 0,24 процента.

Проблемные модели

Однако далеко не все устройства показали одинаково похвальные результаты. Выяснилось, что некоторые видеокарты возвращали в сервисные центры в несколько раз чаще остальных.

  • Модель АСРок Стил Легенд показала процент возврата 0,88% и 2,73% в обеих сетях соответственно.
  • Версия КсФКс Куиксилвер Вхите также зафиксировала более высокий уровень брака с показателями 1,28% и 2,84%.
  • Самый низкий результат принадлежит модели ПоверКолор Реапер, показатель возврата которой составил 3,28 процента, однако эта карта продается только в одной сети.
Специалисты отмечают, что, несмотря на указанные различия, в масштабах общего рынка каких-либо аномальных явлений или резких негативных тенденций не наблюдается. Показатели остаются в технически допустимых пределах.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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