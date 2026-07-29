Сэм Альтман рассказал, почему отказался от социальной сети TikTok

·43·Технологии
Сэм Альтман рассказал, почему отказался от социальной сети TikTok

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что полностью удалил популярное приложение TikTok со своего смартфона из-за того, что оно отвлекало слишком много его внимания. По его словам, эта платформа обладает мощнейшим алгоритмическим влиянием и очень быстро вызывает зависимость у человека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Альтман пошел на этот шаг не только из интереса, но и в практических целях. Когда OpenAI разрабатывала собственный проект для генерации видео Sora с помощью искусственного интеллекта, он ставил перед собой задачу изучить механизм работы конкурирующей социальной сети изнутри. "Я намеренно привязал себя к TikTok, потому что мне нужно было учиться", — пояснил глава компании.

Ловушка алгоритмов и личный опыт

В ходе эксперимента Сэм Альтман на собственном опыте убедился, насколько совершенна система рекомендаций платформы. Сначала он был уверен, что полностью контролирует процесс и тратит перед сном всего по десять минут. Однако со временем эта привычка затянулась и в выходные дни стала отнимать по несколько часов.

Альтман осознал, что эта ситуация негативно влияет на него. По его словам, использование приложения доставляло ему "настоящее удовольствие, похожее на наркотическое". После того как попытки ограничить время не увенчались успехом, он решил полностью удалить приложение с телефона.

Закрытие проекта Sora

Кроме того, OpenAI свернула свою деятельность в направлении социальных сетей. В марте компания объявила об отказе от приложения Sora и сосредоточении внимания на своих основных целях. Эта концепция, вызвавшая поначалу большой ажиотаж и историческое партнерство с Дисней, была закрыта спустя шесть месяцев.

Основной причиной этого было названо то, что процесс генерации видео требует огромных вычислительных ресурсов. В то же время такие главные конкуренты, как Anthropic, еще больше ускоряли гонку генеративного искусственного интеллекта.

В августе прошлого года OpenAI заявляла, что главной целью таких сервисов, как ChatGPT, является не бесконечное удержание пользователя. Компания отметила, что успех важно оценивать не по времени, проведенному на сайте, или количеству кликов, а по тому, получил ли пользователь нужный ему результат.

Sam AltmanOpenAITikTokSoraChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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