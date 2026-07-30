Манчини: Тайный уход, конфликт с Гравина и обещание болельщикам!

В итальянском футболе началась новая эра: легендарный специалист Роберто Манчини официально вернулся на пост главного тренера национальной сборной. В вечер своего возвращения триумфатор Евро-2020 открыто пообщался с прессой, раскрыл истинные причины своей скандальной отставки в 2023 году и изложил планы по восстановлению разрушенных отношений с болельщиками.

Zamin.уз представляет подробности этого исторического возвращения, конфликта с бывшим президентом федерации и дальнейшей миссии Манчини.

1. Конфликт с Графиной: «Мой уход был вызван недоразумением»

Роберто Манчини рассказал о причинах своего внезапного ухода из сборной Италии в 2023 году. По его словам, главным фактором отставки стали серьезные разногласия, возникшие с бывшим президентом федерации Габриэле Графиной. В течение трех лет эта причина замалчивалась.

Из заявления Роберто Манчини: «Три года назад между мной и Графиной возникло недоразумение. Я очень сожалею об этом».

Это признание свидетельствует о том, что доверие между бывшим руководством федерации и тренером было полностью утрачено. А такой конфликтный уход вызвал большое недовольство среди болельщиков.

2. «Как потеря любимого человека»: Новый шанс благодаря Малаго

Манчини сравнил свой уход из сборной с «потерей любимого человека». Он подчеркнул, что футболка национальной сборной всегда имела для него особое значение.

Теперь же судьба подарила ему шанс исправить эту «ошибку». Тренер выразил благодарность новоназначенному президенту Джованни Малаго и заявил о готовности начать новый проект под его руководством.

Мнение тренера о возвращении: «...дало возможность исправить эту ошибку».

Напомним, Манчини возглавлял Италию в 2018–2023 годах и завоевал титул чемпиона Евро-2020. Однако неудача в отборе на ЧМ-2022 и последующие события привели к его уходу. Он вернулся к руководству в июле 2026 года.

3. Обращение к болельщикам: «Хочу, чтобы они меня простили»

Одной из первых и главных задач Манчини на возвращенном посту является возвращение доверия болельщиков. Многие фанаты восприняли его отставку в 2023 году как «предательство».

Новый тренер понимает эту ситуацию и четко сформулировал свою миссию: команда должна играть так, чтобы болельщики меня простили.

Об отношениях с болельщиками: «Моя первая встреча с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла в такой футбол, который заставит болельщиков простить меня».

Главные факты возвращения Роберто Манчини в сборную Италии

Аспект / Критерий Детали Должность Главный тренер сборной Италии Первый период работы 2018–2023 годы Главное достижение Чемпион Евро-2020 Причина ухода (2023) Конфликт с Габриэле Графиной Новый президент Джованни Малаго (предоставил шанс) Дата нового назначения Июль 2026 года Главная задача Восстановление отношений с болельщиками и достижение результата

Возвращение Роберто Манчини в «Скуадру Адзурру» и его откровения о конфликте с Графиной — одно из крупнейших событий в мировом футболе.

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Как вы думаете, сможет ли Роберто Манчини снова вернуть сборную Италии на вершину европейского и мирового футбола? Простят ли его фанаты за «предательство»? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!