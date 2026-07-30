Процессоры Intel Nova Лаке выйдут с мощным графическим ядром

·97·Технологии
Процессоры Intel Nova Лаке выйдут с мощным графическим ядром

Компания Intel готовит линейку процессоров для настольных компьютеров нового поколения под названием Nova Лаке. Главной особенностью новой серии станет появление моделей со сверхмощным встроенным графическим ядром. По данным иксбт.ком, первые подробности об этом раскрыл известный инсайдер Джайкихн. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, некоторые новые процессоры из этой серии будут оснащены мощным иГПУ, приближающимся по своим графическим возможностям к передовым устройствам Panther Lake. Хотя окончательное коммерческое название может отличаться, технически это будет решение, похожее на графический чип Арк Б390 с 12 ядрами Ксе. Однако с точки зрения архитектуры есть важное отличие — на этот раз компания использует обновленную архитектуру Ксе3П вместо Ксе3.

Технические характеристики и возможности

По информации, распространенной инсайдером, данные процессоры имеют в общей сложности 16 ядер, которые работают в конфигурации 4+8+4. Также показатель тепловыделения (ТДП) устройства установлен на уровне 65 В. Этот показатель свидетельствует о том, что новинки не войдут в самую высокую флагманскую линейку, а значит, и их цена должна быть доступной для пользователей.

По мнению специалистов, графическая производительность таких процессоров будет значительно выше стандартных решений Арк Б390. Этому способствуют два основных фактора: во-первых, увеличенный лимит мощности, а во-вторых, применение архитектуры нового поколения Ксе3П. В результате пользователи получат возможность достигать высокой графической эффективности и без отдельной дискретной видеокарты.

Перспективы ожидаемого нового поколения

Напомним, что распространивший эту информацию инсайдер Джайкихн и ранее был известен своими точными новостями. В частности, он одним из первых сообщил о результатах тестирования Core Ultra 9 285К и заранее описал всю структуру линейки Core Ultra 200С. Поэтому его последние данные о процессорах Nova Лаке вызывают большой интерес в технологическом мире.

Хотя Intel пока официально не раскрыла все детали нового поколения, ожидается, с таким мощным иГПУ и пределом мощности 65 В эти чипы займут важное место на рынке компьютеров среднего сегмента. Это позволит в будущем собирать мощные и экономичные рабочие станции, не нуждающиеся в дополнительной видеокарте.

IntelNova LakeПроцессорТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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