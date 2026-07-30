Международная федерация футбола (ФИФА) открыла официальное дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (АФА). По сообщению журналиста BBC Sport Дейла Джонсона, причиной расследования стали резонансные события после полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Zamin.уз рассказывает об этом серьезном политическом скандале, обвинениях в адрес Аргентины и результатах решающих матчей ЧМ-2026.

1. Баннер с «Мальвинскими островами»: политика на поле

В центре скандала оказалось поведение аргентинских футболистов после упорнейшего полуфинального матча против Англии (2:1). Во время празднования победы игроки сборной Аргентины вышли на поле с большим баннером. На нем была нанесена надпись на испанском языке «Лас Малвинас сон Аргентинас» («Мальвинские острова — территория Аргентины»).

Мальвинские (в английских источниках — Фолклендские) острова являются предметом многолетнего и деликатного территориального спора между Аргентиной и Великобританией. Строгий регламент ФИФА запрещает любое использование политических заявлений, демонстраций или символики на стадионах и во время спортивных мероприятий. Это действие сборной Аргентины расценивается как политическая акция.

2. Три направления расследования: серьезные обвинения

Дисциплинарный комитет ФИФА не ограничился делом против АФА только из-за политического баннера. По информации Дейла Джонсона, расследование охватывает три следующих серьезных направления:

Использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера: Это напрямую относится к показу вышеупомянутого политического баннера. Недостойное поведение команды: Рассматриваются общая дисциплина и поведение игроков после полуфинала. Оскорбления на почве дискриминации и расизма: Это самое серьезное обвинение, в отношении которого ФИФА придерживается политики «нулевой толерантности». Если это обвинение подтвердится, АФА и отдельные футболисты могут подвергнуться очень суровым наказаниям.

ЧМ-2026: результаты Аргентины

В полуфинале, омраченном политическим скандалом, Аргентина победила Англию со счетом 2:1 и завоевала путевку в финал.

Однако в решающем матче турнира Аргентина сошлась на поле со сборной Испании. В основное время богатого на драматизм финального поединка голов забито не было. В дополнительное время испанским футболистам удалось забить один мяч (1:0). Таким образом, Аргентина не смогла защитить чемпионский титул и довольствовалась серебряными медалями ЧМ-2026.

Основные факты о расследовании ФИФА в отношении Аргентины

Аспект / Критерий Детали Организация ФИФА (Дисциплинарный комитет) Ответственная сторона Ассоциация футбола Аргентины (АФА) Матч, ставший причиной ЧМ-2026, полуфинал: Аргентина - Англия (2:1) Политический акт Баннер «Мальвинские острова — территория Аргентины» Направления расследования Политическая демонстрация, неподобающее поведение, расизм/дискриминация Итоговый результат Аргентины Финалист ЧМ-2026 (серебряная медаль) Основной источник Дейл Джонсон (BBC Sport)

Один из крупнейших скандалов в мировом футболе и детали расследования ФИФА в отношении Аргентины находятся в центре внимания всех любителей футбола.

Немедленно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и в группы футбольной общественности!

По вашему мнению, как ФИФА должна наказать сборную Аргентины за политический баннер и другие обвинения? Правильно ли выражать свою политическую позицию на футбольном поле? Оставляйте свои мысли в комментариях!