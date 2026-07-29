Автономные такси Ваймо возвращаются на высокоскоростные автомагистрали

·48·Технологии
Автономные такси Ваймо возвращаются на высокоскоростные автомагистрали

Компания Ваймо, входящая в состав Alphabet, начала возвращать свои самоуправляемые автомобили на скоростные трассы — автомагистрали. Данная услуга была приостановлена более двух месяцев назад из-за поведения автомобилей на участках с высокой скоростью движения, в частности вблизи зон ремонтных работ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как передает издание TechCrunch, компания объявила об этом решении на своей странице в социальной сети Кс. Согласно сообщению, маршруты по автомагистралям будут восстанавливаться поэтапно, начиная с Финикса — первого рынка услуг компании без водителя. Также в ближайшие дни ожидается возобновление подобных услуг в Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско.

Обновление программного обеспечения и безопасность

В официальном заявлении Ваймо подчеркивается, что инженеры провели важные обновления программного обеспечения, направленные на повышение эффективности движения вокруг дорожных работ и строительных площадок на автомагистралях. Новая система существенно улучшила возможности распознавания сцен и маршрутизации, что служит обеспечению безопасности на сложных участках.

Временная остановка движения на автомагистралях и его возобновление совпали с периодом повышенного внимания к операторам автономных такси в стране. В частности, общественность и регулирующие органы строго контролируют то, как самоуправляемые машины передвигаются в условиях заторов и рядом с сотрудниками экстренных служб.

Меры по отзыву и регулированию

Ваймо начала использовать автомагистрали в ноябре прошлого года в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе с целью предоставить пассажирам возможность сократить время поездок и быстрее добраться до аэропортов. Однако в мае текущего года эти направления внезапно закрылись, вызвав обоснованные претензии пользователей в социальных сетях.

Позже, согласно официальным документам, представленным в июне, из-за выявления как минимум 13 случаев попадания автомобилей на ремонтируемые участки дорог Национальной администрации безопасности дорожного движения было добровольно отозвано около 4 тысяч роботакси. Представители компании сообщили, что во время этих инцидентов не было зафиксировано никаких травм или столкновений.

В настоящее время реализованные обновления и усовершенствованные технические решения позволяют Ваймо безопасно расширять данную услугу и укреплять свои рыночные позиции. Будущее автономных транспортных средств и их адаптация к городской инфраструктуре остаются важным испытанием для всего технологического мира.

WaymoРоботаксиАвтотранспортТехнологииАвтомагистраль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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