Google резко повысила безопасность Chrome с помощью искусственного интеллекта

Компания Google объявила о достижении беспрецедентных результатов в устранении уязвимостей в своем браузере Chrome с помощью внутренних инструментов искусственного интеллекта. Согласно информации, распространенной изданием TechCrunch, технологический гигант смог исправить ровно 1072 ошибки безопасности в двух последних версиях Chrome, выпущенных в июне. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Опираясь на официальные данные, представленные компанией, можно сказать, что этот показатель превысил даже общее количество ошибок (1036), выявленных в предыдущих 23 версиях, выпущенных за последние два года. С момента появления больших языковых моделей специалисты по кибербезопасности прогнозировали, что системы искусственного интеллекта будут искать недостатки в программах в огромных объемах, и это заставит защитников также незамедлительно прибегнуть к искусственному интеллекту.

Поворотный момент в искусственном интеллекте и кибербезопасности

Диаграмма в рамках вхите папер, опубликованного Google, наглядно демонстрирует экспоненциальный рост в оперативной поиске уязвимостей и работах по их патчингу. Это достижение показывает, что прогнозы были не просто предположениями и подтверждаются реальными цифрами.

Директор по инжинирингу Chrome Даг Тернер сообщил изданию TechCrunch, что модели искусственного интеллекта коренным образом изменили экономику кибербезопасности. Процесс поиска уязвимостей теперь превратился в автоматизированный процесс промышленного масштаба.

«Применяя такие модели, как Gemini, мы превентивно устраняем уязвимости, опережаем конкурентов и с каждым обновлением делаем Chrome безопаснее», — подчеркнул Даг Тернер в своем заявлении.

Подход других технологических гигантов

Данная тенденция не ограничивается только Google. В начале текущего месяца Microsoft также объявила об устранении рекордного количества ошибок безопасности — 570 — в своих продуктах в рамках привычных ежемесячных обновлений. Компания объяснила резкий рост ошибок именно использованием технологий искусственного интеллекта.

При этом примечательно, что у компании Apple такого экспоненциального роста не наблюдается. По подсчетам независимых наблюдателей, в 2026 году Apple исправила 482 ошибки в своих продуктах, что показывает сохранение темпов, практически не отличающихся от показателей прошлого и даже 2015 года.