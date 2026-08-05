Сын Дильнозы Хабибуллаевой отметил свой первый день рождения

Актриса Дильноза Хабибуллаева сегодня поделилась радостной новостью. На своей странице в социальной сети она опубликовала видео по случаю дня рождения своего сына Халида.

На видео видно, что сыну актрисы Халиду исполнился один год. По случаю первого дня рождения сына Дильноза посвятила ему искренние слова.

«Сегодня для меня особенный день — ровно год с тех пор, как я стала мамой. Год назад моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. „До“ — это время, когда я жила только для себя, а „после“ — время, когда моя жизнь обрела новый смысл. Имя этого смысла — любовь к тебе, моё чудо!» — написала актриса.

Она отметила, что первая улыбка, первые шаги и объятия её ребёнка стали самыми незабываемыми моментами в её жизни. Дильноза Хабибуллаева назвала первый год жизни сына «365 днями, за которые я испытала самое прекрасное чувство в мире и настоящее счастье».

Подписчики актрисы также поздравили Халида с днём рождения, пожелав ему здоровья, счастья и светлого будущего, и направили ему свои искренние пожелания.