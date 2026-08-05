Анж-Жоан Бонни назвал матч с «Миланом» важным испытанием

В товарищеском дерби, состоявшемся в австралийском городе Перт, «Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 1:1. После матча нападающий «нерадзурри» Анж-Жоан Бонни в интервью телеканалу Интер ТВ поделился впечатлениями от встречи. Как сообщает Goal.com, талантливый футболист 2003 года рождения положительно оценил действия команды по итогам игры. Об этом Goal.com сообщает .

Нападающий, вышедший на поле в последние двадцать минут встречи, отметил, что команда продолжает усердно работать в рамках предсезонной подготовки. По его словам, на поле была показана хорошая игра, а возвращение к матчам вызывает положительные эмоции. Бонни отдельно подчеркнул, что перед новым сезоном крайне важно готовиться именно через матчи такого уровня.

Дерби — хорошая возможность перед будущими испытаниями

Противостояние в Перте стало возможностью проверить текущую форму футболистов не только для болельщиков, но и для тренерского штаба. Бонни оценил этот матч как фундамент для будущих официальных встреч. По мнению нападающего, команда прошла хорошую проверку в игре с сильным соперником, и эти команды ещё встретятся в чемпионате.

Молодой футболист, родившийся в Кот-д’Ивуаре, также отметил потенциал молодых игроков, привлечённых к тренировкам. По его словам, юные таланты обладают важными качествами, стремятся полностью раскрыть себя и хотят играть на высоком уровне, учась у более опытных одноклубников.