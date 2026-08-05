Tinder расширяет живые встречи, чтобы удержать молодую аудиторию

·32·Технологии
Tinder расширяет живые встречи, чтобы удержать молодую аудиторию

На фоне того, что представители молодого поколения в последние годы постепенно отдаляются от приложений для быстрых знакомств и стремятся к реальному общению, сервис Tinder начал проводить свои живые мероприятия в десятках новых городов. Как сообщает иксбт.ком, об этих изменениях стало известно после публикации финансового отчёта компании за второй квартал. После того как Match Group, владелец Tinder, объявила о снижении основных доходов, акции компании упали более чем на 10 процентов во время торгов после закрытия биржи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает Techcrunch.ком.

Несмотря на это, руководство не отказывается от попыток восстановить показатели Tinder. Генеральный директор Match Group Спенсер Раскоф отметил, что во втором квартале число ежемесячных активных пользователей сократилось на 7 процентов — это немного лучше, чем снижение на 8 процентов в предыдущем квартале. Он также выразил надежду, что рост числа ежедневных активных пользователей приложения вскоре вновь перейдёт в положительную динамику. Стоит отметить, что приложение не фиксировало положительного роста пользовательской базы более трёх последних лет.

Заканчивается ли эпоха онлайн-знакомств?

Match Group, которой также принадлежат другие платформы для знакомств — Hinge, OKCupid и ПлентёфФиш, — готовится к периоду, когда цифровые знакомства могут утратить своё значение. Согласно многочисленным аналитическим отчётам, представители Ген З (поколения З) отдаляются от экранов и предпочитают общение в реальной жизни и живые впечатления. Внутренняя статистика компании также полностью подтверждает эту тенденцию.

В разговоре с аналитиками Спенсер Раскоф заявил, что почти половина одиноких пользователей в возрасте от 18 до 29 лет хотела бы знакомиться с потенциальными партнёрами именно на мероприятиях в реальной жизни. Однако для поколения, выросшего в интернете, переход к реальному общению по-прежнему сопряжён с определёнными трудностями. Поэтому компания уделяет особое внимание социальным форматам, которые позволяют пользователям общаться вживую в непринуждённой обстановке и без излишнего давления.

Новый формат мероприятий и перспективы

Программа живых мероприятий, стартовавшая в марте этого года в Лос-Анджелесе, была запущена через специальный раздел “Эвентс” («Мероприятия») в приложении Tinder. В этом разделе пользователям предлагают местные встречи в боулинг-клубах, на музыкальных вечерах, уроках гончарного дела и других интересных площадках. По данным компании, 71 процент активных пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в Л.А., воспользовались услугами нового раздела.

Этот показатель свидетельствует о чрезвычайно высоком спросе на реальные встречи среди молодых пользователей. С марта в рамках платформы было организовано более 60 подобных мероприятий. Ожидается, что расширяемая стратегия в ближайшие месяцы охватит десятки новых городов и приведёт к перелому в индустрии цифровых знакомств.

TinderПоколение ZТехнологииЗнакомстваПриложения
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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