Манчестер Юнайтед ввёл новый пункт в контрактах для финансовой стабильности

Манчестер Юнайтед внёс важные изменения в переговоры по контрактам, чтобы изменить не оправдавшую себя за последнее десятилетие финансовую модель и взять под контроль фонд заработной платы. Как сообщает Те Телеграф, «красные дьяволы» отказываются от прежней системы, которая автоматически гарантировала футболистам значительное повышение зарплаты за выход в Лигу чемпионов. Новый подход позволит клубу избежать чрезмерных расходов в будущем и восстановить финансовый баланс в составе. Об этом сообщает Goal.com.

По имеющейся информации, руководство Инеос с конца 2023 года ввело принципиально отличающиеся правила для новых трансферов и игроков, продлевающих контракты. Ранее руководство «Олд Траффорд» практиковало повышение зарплат всех членов команды на 25 процентов в случае выхода в престижный европейский турнир по итогам сезона. В результате даже запасные и футболисты, не имевшие постоянного места в основном составе, получали огромные выплаты без каких-либо дополнительных усилий, а продажа таких игроков становилась для клуба серьёзной проблемой.

Основные условия нового контракта

Как пишет Те Сун, согласно новой политике 25-процентная надбавка за выход в Лигу чемпионов больше не гарантируется всем футболистам. Вместо этого игрок должен принять участие как минимум в 60 процентах официальных матчей сезона и набрать достаточное количество игрового времени. Только футболист, внёсший заметный вклад в успех команды, получит финансовое вознаграждение. Это поможет предотвратить необоснованное расходование клубных средств.

Необходимость этих изменений особенно ярко проявилась в ситуации с Маркусом Рэшфордом. Английский нападающий остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, однако его действующий пятилетний контракт был подписан в июле 2023 года, незадолго до официального вступления новых ограничений в силу. Несмотря на то что прошлый сезон Рэшфорд провёл в аренде в составе «Барселоны» и не помог «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов, этим летом он, как ожидается, получит бонус в размере 4 миллионов фунтов стерлингов благодаря старому пункту в контракте. Именно для предотвращения повторения подобных ситуаций и был установлен порог в 60 процентов.

Первые результаты новой системы