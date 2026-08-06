Манчестер Юнайтед ввёл новый пункт в контрактах для финансовой стабильности

·61·Спорт
Манчестер Юнайтед ввёл новый пункт в контрактах для финансовой стабильности

Манчестер Юнайтед внёс важные изменения в переговоры по контрактам, чтобы изменить не оправдавшую себя за последнее десятилетие финансовую модель и взять под контроль фонд заработной платы. Как сообщает Те Телеграф, «красные дьяволы» отказываются от прежней системы, которая автоматически гарантировала футболистам значительное повышение зарплаты за выход в Лигу чемпионов. Новый подход позволит клубу избежать чрезмерных расходов в будущем и восстановить финансовый баланс в составе. Об этом сообщает Goal.com.

По имеющейся информации, руководство Инеос с конца 2023 года ввело принципиально отличающиеся правила для новых трансферов и игроков, продлевающих контракты. Ранее руководство «Олд Траффорд» практиковало повышение зарплат всех членов команды на 25 процентов в случае выхода в престижный европейский турнир по итогам сезона. В результате даже запасные и футболисты, не имевшие постоянного места в основном составе, получали огромные выплаты без каких-либо дополнительных усилий, а продажа таких игроков становилась для клуба серьёзной проблемой.

Основные условия нового контракта

Как пишет Те Сун, согласно новой политике 25-процентная надбавка за выход в Лигу чемпионов больше не гарантируется всем футболистам. Вместо этого игрок должен принять участие как минимум в 60 процентах официальных матчей сезона и набрать достаточное количество игрового времени. Только футболист, внёсший заметный вклад в успех команды, получит финансовое вознаграждение. Это поможет предотвратить необоснованное расходование клубных средств.

Необходимость этих изменений особенно ярко проявилась в ситуации с Маркусом Рэшфордом. Английский нападающий остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, однако его действующий пятилетний контракт был подписан в июле 2023 года, незадолго до официального вступления новых ограничений в силу. Несмотря на то что прошлый сезон Рэшфорд провёл в аренде в составе «Барселоны» и не помог «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов, этим летом он, как ожидается, получит бонус в размере 4 миллионов фунтов стерлингов благодаря старому пункту в контракте. Именно для предотвращения повторения подобных ситуаций и был установлен порог в 60 процентов.

Первые результаты новой системы

Как сообщает GOAL.ком, положительное влияние новой системы уже начинает проявляться на примере таких игроков, как Джошуа Зиркзе и Мануэль Угарте. Зиркзе не набрал необходимого игрового времени в прошлом сезоне, поэтому его зарплата осталась без изменений, что помогло клубу управлять бюджетом на оплату труда. Мануэль Угарте также не получил надбавку, поскольку провёл недостаточно минут на поле. Его финансовая нагрузка была частично смягчена из-за серьёзной травмы колена: поскольку он получил повреждение в отборочном турнире чемпионата мира, ФИФА компенсирует его недельную зарплату в размере 120 000 фунтов стерлингов.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордДжошуа ЗиркзеМануэль УгартеПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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