Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27

Самые продвинутые смартфоны из флагманской линейки Samsung Galaxy S27, ожидаемой к выходу в следующем году, сохранят технологию быстрой зарядки от устройств предыдущего поколения. Согласно данным ИКсБТ.ком, в базе данных китайского сертификационного ведомства 3К появились первые технические подробности о новинках. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройства, зарегистрированные в базе регулятора под номерами СМ-С9570 и СМ-С9580, согласно данным ГСМА ИМЭИ, соответствуют моделям Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Основываясь на этом источнике, обе продвинутые версии будут поддерживать быструю зарядку мощностью 60 Вт. Однако, по традиции, ожидается, что компания не будет включать сетевой адаптер в комплект поставки этих устройств.

Новая версия Pro и отличия в линейке

Публикация данных сертификации указывает на изменения в линейке флагманов Samsung. В частности, модель Galaxy S27 Pro может войти в историю как первый смартфон в серии Galaxy С с индексом «Pro». При этом стало известно, что высокая мощность в 60 Вт будет доступна только для этих двух самых дорогих и продвинутых моделей.

Ранее ту же сертификацию 3К прошли модели Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus. Согласно ей, базовая модель Galaxy S27 будет оснащена зарядкой мощностью 45 Вт, а Galaxy S27 Plus — 27 Вт. Таким образом, стало ясно, как распределяются возможности зарядки в новой серии устройств.

Досрочная сертификация

Специалисты отмечают, что все четыре смартфона Galaxy S27 появились в базе китайского регулятора очень рано. Для сравнения, устройства предыдущей серии Galaxy S26 прошли сертификацию только к январю 2026 года. Хотя Samsung еще не объявила официальную дату презентации, столь ранняя регистрация документов может свидетельствовать о том, что выход новых флагманов может состояться раньше запланированного срока.