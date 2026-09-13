Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)

Глядя на двигающуюся под водой рыбу, становится всё труднее понять, что это не живое существо. Продемонстрированная в Китае новая бионическая рыба-робот привлекла внимание тем, что имитирует движения естественной рыбы.

Самое интересное, что эта технология — не просто робот-игрушка. Специалисты изучают возможности применения таких устройств в будущем для наблюдения за подводной средой, инспекции и выполнения сложных для человека задач.

Почему робот отличается от обычных аппаратов?

Большинство традиционных подводных роботов используют винтовые движители. А бионическая рыба-робот копирует «инженерное решение» природы возрастом в миллионы лет — она имитирует движения тела и плавников рыбы.

Такой подход позволяет роботу двигаться в воде более плавно, гибко и маневренно.

В научных исследованиях также отмечается, что рыбоподобные системы передвижения могут обладать более высокой маневренностью и эффективностью по сравнению с традиционными винтовыми движителями.

Как искусственный интеллект «помогает» роботу?

Один из важнейших аспектов этой технологии — возможность адаптировать движение под окружающую среду, а не только действовать на основе заранее заданных команд.

В современных рыбах-роботах объединяются сенсоры, алгоритмы управления и методы машинного обучения. Например, разработанная китайскими учеными мягкая рыба-робот оснащена системой, способной чувствовать изменения в окружающей среде и адаптировать режим плавания.

Поэтому в будущем такие роботы смогут более автономно выполнять такие задачи, как обнаружение подводных препятствий, изменение направления и движение в сложной среде.

То, что она выглядит как «живая рыба» — не просто дизайн

Сходство робота с настоящей рыбой сделано не только ради внешнего вида.

Использование формы тела, движений хвоста и плавников природной рыбы считается одним из самых эффективных способов передвижения в воде. Поэтому инженеры стремятся перенести эти природные механизмы в робототехнику.

Некоторые рыбы-роботы нового поколения специально адаптируются даже для перемещения в узких и сложных подводных зонах.

Где они могут работать в будущем?

Одна из самых реальных сфер применения таких технологий — подводная инспекция и мониторинг.

Сообщается, что одна из бионических рыб-роботов, продемонстрированная на Конференции роботов 2026 года в Китае, была разработана с целью проверки подводных объектов и сокращения человеческого труда в опасных условиях. В ней также имеется сенсорная система, позволяющая обнаруживать препятствия.

В будущем такие аппараты могут применяться для таких задач, как:

проверка подводных сооружений;

наблюдение за трубами и коммуникациями;

проведение научных исследований;

мониторинг водной среды;

сбор данных в неудобных для человека местах

.

Самый интересный аспект — роботы движутся всё более «живо»

Новая тенденция в робототехнике заключается в том, что инженеры не ограничиваются созданием только металлических конструкций. Они изучают самые эффективные механизмы движения в природе и переносят их в искусственные системы.

Ведутся исследования и роботов, вдохновленных движениями рыб, скатов и даже акул. Работы, опубликованные в 2026 году, показывают возросшее внимание к объединению гибких структур, сенсоров и автономного управления в бионических подводных роботах.

«Обычная рыба» в море на самом деле может оказаться роботом

Сегодня эта технология в основном находится на стадии экспериментов и исследований. Но по мере совершенствования внешнего вида, движений и способности адаптироваться к среде рыб-роботов, представления о подводных роботах также могут измениться.

Возможно, в недалеком будущем уже не получится так легко, как раньше, отличать каждую движущуюся под водой «рыбу» от живого существа.

А будущее подводной робототехники становится всё более похожим на природу.