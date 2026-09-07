Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр

·0·Технологии
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр

В атмосферу Земли вошел небольшой астероид диаметром около одного метра. Согласно данным издания РБК, это событие было зафиксировано в акватории близ индонезийского острова Бали, над Индийским океаном. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основываясь на предварительных расчетах руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александра Иванова, вход небесного тела в атмосферу Земли должен был произойти около 21:08 по ташкентскому времени. Согласно расчетам, зона падения пришлась на акваторию, расположенную примерно в 600 километрах к югу от Бали.

Почему малые небесные тела не опасны

Специалист отметил, что астероиды такого размера обычно почти полностью разрушаются при прохождении через плотные слои атмосферы. Под воздействием атмосферного давления и трения они сгорают, и до поверхности Земли могут долететь лишь мелкие фрагменты метеоритного вещества.

Ученый особо подчеркнул, что подобные явления не представляют никакой угрозы для населения. Основной причиной этого являются не только малые размеры объекта, но и то, что зона его падения находится в значительном удалении от густонаселенных районов суши.

Космическая безопасность и значение размеров

По мнению экспертов, для возникновения серьезных последствий диаметр небесного тела должен составлять не менее 5-10 метров или более. Тем не менее, итоговый эффект определяется не только размером.

Вероятность катастрофических последствий напрямую зависит от химического состава тела, скорости его вхождения в атмосферу и угла падения. Более мелкие объекты, как правило, легко разрушаются, не достигая поверхности Земли.

Напомним, что подобные явления наблюдались и ранее. В частности, в октябре 2025 года над территорией Индонезии, а именно над Яванским морем, был зафиксирован крупный метеор, движение которого сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком, однако он также не представлял угрозы для местного населения.

АстероидИндийский океанБалиАстрономияНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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