Ученые предложили искать следы внеземных цивилизаций на Луне

·4·Технологии
Ученые предложили искать следы внеземных цивилизаций на Луне

Исследователи СЭТИ Институте предложили необычный способ поиска следов деятельности внеземных цивилизаций — они рекомендуют искать микроскопические искусственные частицы в грунте естественного спутника Земли. Специалисты полагают, что за миллиарды лет Луна могла накопить в своем своеобразном архиве вещества, прилетевшие из космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В научной работе, опубликованной на сервере препринтов арКсив и в настоящее время рассматриваемой изданием Интернатионал Джурнал оф Астробиологй, эта идея изложена подробно. Согласно данным иксбт.ком, речь идет о техносигнатурах размером с микробы, которые могли быть созданы в результате космической деятельности развитых цивилизаций или крупных инженерных проектов.

Если такие объекты сохранятся в течение миллиардов лет, существует вероятность, что часть из них попадет в межзвездную среду, затем в Солнечную систему и осядет на поверхности Луны. Авторы подчеркивают, что по сравнению с Землей именно Луна является наиболее удобным местом для подобных исследований.

Почему выбрана именно Луна

В отличие от нашей планеты, атмосфера, жидкая вода и активные геологические процессы на Земле постепенно уничтожают древние следы. Лунный реголит же служит идеальной средой, способной сохранять космические вещества в неизменном виде на протяжении миллиардов лет.

Для эксперимента на первом этапе ученые предлагают изучить около одного кубического метра недавнего реголита. Полученные образцы будут проанализированы с помощью электронной микроскопии, методов материаловедения, а также систем компьютерного зрения на базе AI, способных выявлять необычные структуры среди естественных частиц.

Будущие миссии и научное значение

Появление новых лунных программ делает реализацию таких идей более реалистичной. В частности, программы Artemis и Чанг'е предусматривают более глубокое изучение поверхности Луны и доставку на Землю новых образцов из различных регионов спутника.

Даже если никаких искусственных частиц не будет найдено, такой эксперимент будет иметь огромную ценность для науки. Он поможет установить границы существования космических объектов и улучшит понимание того, как межзвездная пыль перемещается по Галактике и сохраняется в лунном грунте.

Главное отличие этого подхода от классических проектов СЭТИ заключается в самом объекте поиска. Ученые нацелены не на радиосигналы или признаки существующих цивилизаций, а на поиск материальных следов технологий, оставленных древними и, возможно, уже исчезнувшими цивилизациями.

ЛунаSETIТехносигнатураКосмосНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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