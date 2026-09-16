Важнейшее испытание в истории SpaceX: Starship выйдет на орбиту

·27·Технологии
Важнейшее испытание в истории SpaceX: Starship выйдет на орбиту

Компания SpaceX ведет серьезную подготовку к 14-му испытательному полету, который должен стать поворотным моментом в истории космического корабля Starship. В случае получения разрешения от соответствующих регулирующих органов, историческая Флигхт 14 миссия запланирована на 22 сентября 2026 года. Ожидается, что этот полет откроет новую главу не только для компании, но и для всей мировой космонавтики, так как впервые корабль выйдет на полноценную орбитальную траекторию. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что все предыдущие испытания проводились по суборбитальным траекториям с целью поэтапной проверки новых технологий и минимизации рисков. Предстоящий же полет пройдет в совершенно ином формате. Starship выйдет на орбиту высотой около 275 километров, совершит шесть полных витков вокруг Земли и проведет в открытом космосе около 10 часов.

Орбитальная программа и запуск спутников Starlink В3

После успешного завершения орбитальной программы корабль выполнит тормозной импульс, сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли. Затем планируется управляемое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Перед этим опасным маневром специалисты должны провести строгую проверку работоспособности всех критически важных систем, а также убедиться в наличии достаточного запаса топлива для безопасного возвращения корабля.

Еще одной ключевой задачей миссии является вывод на орбиту спутников Starlink В3 нового поколения. Starship должен доставить в космос сразу 26 таких крупных аппаратов. По данным компании, каждый спутник нового поколения способен увеличить пропускную способность сети до 1 Тбит/с. Общая мощность одного этого полета составит 26 Тбит/с — это примерно в десять раз больше, чем у аппаратов Starlink В2 Mini, запущенных с помощью ракеты Falcon 9.

После вывода в космос аппараты самостоятельно раскроют солнечные батареи и антенны, установят радио- и лазерную связь с наземной инфраструктурой и другими аппаратами. После этого они с помощью собственных двигателей поднимутся на рабочие орбиты. Если системы успешно пройдут проверку, они могут начать обслуживание пользователей уже через несколько недель.

Технические изменения в корабле и ускорителе Super Heavy

Инженеры также серьезно усовершенствовали сам корабль для полета Флигхт 14. В частности, было усилено крепление теплозащитных плиток и переработаны наиболее уязвимые точки, через которые плазма могла проникнуть под обшивку. Примечательно, что впервые на этот экземпляр были установлены две плитки, снятые с корабля Шип 40, который ранее уже летал в космос. Это послужит первым практическим испытанием повторного использования элементов теплозащиты Starship.

Однако ускоритель Super Heavy в этот раз не будет пойман механическими руками башни Мечазилла. После разделения ступеней он выполнит разворот и торможение, совершив управляемую посадку на воду. Это осторожное решение объясняется проблемами, возникшими в предыдущем полете, включая преждевременную остановку трех центральных двигателей из-за признаков обледенения и работу лишь восьми из тринадцати двигателей во время посадочного маневра. Для обеспечения безопасности SpaceX изменила систему фильтрации подачи топлива и обновила программное обеспечение для перезапуска двигателей.

Если испытания Флигхт 14 дадут ожидаемый результат, следующим шагом для SpaceX станет еще более масштабная историческая попытка — уже в 15-м полете компания намерена впервые поймать возвращающийся корабль Starship в воздухе с помощью механических манипуляторов башни Мечазилла.

SpaceXStarshipStarlinkКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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