SpaceX готовится поймать Starship с помощью Мечазилла

·3·Технологии
SpaceX готовится поймать Starship с помощью Мечазилла

Компания SpaceX, открывающая новую эру в аэрокосмической отрасли, приближается к одному из самых важных и сложных этапов программы Starship. По данным Иксбт.ком, компания готовится к испытаниям системы захвата корпуса космического корабля непосредственно с помощью механических манипуляторов стартовой башни. Эта технология является ключевым шагом на пути к полному переходу системы на многоразовое использование. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что предстоящий 14-й испытательный полет станет последним шагом перед этим сложным процессом. Если все пройдет по плану, то во время следующего, 15-го полета, SpaceX попытается вернуть корабль Starship на стартовый комплекс и поймать его с помощью механических «рук». Данная технология уже применяется в процессе возвращения первой ступени Super Heavy.

Вероятность успеха и технические детали

По оценке Илона Маска, вероятность того, что корабль Starship удастся поймать механическими манипуляторами башни с первой попытки, составляет 50–60 процентов. По его словам, в одном из предыдущих испытаний корабль вернулся на Землю с такой точностью, что если бы соответствующая башня была готова в тот момент, его уже можно было бы поймать.

Также перед SpaceX стоит еще одна амбициозная цель — повторный запуск уже использовавшихся аппаратов Starship и Super Heavy. Компания планирует провести такие испытания в конце 2026 или начале 2027 года. По мнению экспертов, именно 2027 год может стать периодом достижения полной многоразовости и оперативных полетов.

Полностью многоразовая система и планы на будущее

В отличие от традиционных ракет Falcon 9, проект Starship предусматривает восстановление и повторный запуск не только первой ступени, но и самого космического корабля. При этом подразумевается не просто возврат техники, а ее повторный запуск в космос в кратчайшие сроки с минимальным обслуживанием, подобно пассажирским самолетам.

Оперативное повторное использование обеих ступеней позволит резко сократить расходы на доставку грузов на орбиту. В будущем SpaceX планирует опираться на эту технологию для реализации масштабных долгосрочных космических миссий к Луне и Марсу. Однако для этого сначала необходимо на практике доказать возможность безопасного захвата и восстановления корабля.

SpaceXStarshipИлон МаскMechazillaКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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