Honor представила новый компактный электрический компрессор

·25·Технологии
Honor представила новый компактный электрический компрессор

Бренд Honor представил на китайском рынке портативный электрический компрессор Honor Лифе Air Пумп Lite, предназначенный для быстрой и удобной подкачки шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и спортивного инвентаря. Благодаря компактным размерам и современным функциям, это устройство обещает стать надежным помощником в повседневной жизни для водителей и любителей активного образа жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Согласно данным Иксбт.ком, стоимость новинки составляет 37 долларов. Портативный компрессор привлекает внимание своими габаритами: корпус имеет размеры 160 × 63 × 62 мм, а вес составляет всего 583 грамма. Производитель отмечает, что по объему устройство сопоставимо с бутылкой воды емкостью 500 мл.

Компактный дизайн и удобное управление

Благодаря небольшим размерам Honor Лифе Air Пумп Lite можно легко хранить в дверном кармане автомобиля или даже в подстаканнике. На передней панели устройства расположен цифровой дисплей, который четко отображает текущие показатели давления, обеспечивая пользователю полный контроль.

Дисплей поддерживает четыре основные единицы измерения: ПСИ, бар, кПа и кгс/см². Пользователь также может заранее задать необходимый уровень давления, после чего устройство автоматически остановит работу при достижении заданного показателя.

Режимы работы и технические возможности

Устройство предлагает пять режимов работы для различных нужд: для автомобиля, мотоцикла, велосипеда, мячей, а также пользовательский режим. Производительность компрессора составляет 25–30 литров в минуту, а максимальное давление достигает 11 бар.

По информации производителя, устройство способно накачать велосипедную шину примерно за 42 секунды, а баскетбольный мяч — всего за 17 секунд. Разумеется, фактическое время может варьироваться в зависимости от размера изделия и начального уровня давления.

Емкость аккумулятора и дополнительная защита

Внутри Honor Лифе Air Пумп Lite установлены три аккумуляторных элемента по 2500 mAh каждый. Полного заряда батареи достаточно для подкачки четырех автомобильных шин или до 102 баскетбольных мячей. Зарядка осуществляется через современный порт USB-C.

Для обеспечения безопасности компрессор оснащен системой защиты от перегрева, перегрузки по току и перенапряжения. Для эффективного охлаждения внутренних компонентов предусмотрен отдельный воздушный канал. Также в верхней части корпуса имеется встроенный фонарик, который пригодится в темное время суток или в экстренных ситуациях.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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