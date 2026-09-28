Смартфон Vivo Кс Фолд 6 выйдет на глобальный рынок в октябре

Согласно данным Иксбт.ком, компания Vivo, занимающая уникальную нишу на рынке современных технологий, объявила дату международной презентации своего следующего флагманского устройства — складного смартфона Vivo Кс Фолд 6. Опираясь на информацию инсайдера Абхишека Ядава, новое поколение передовых гаджетов будет официально представлено на мировом рынке 1 октября, а 6 октября — на рынке Индии. Этот международный релиз состоится спустя четыре месяца после дебюта устройства в Китае, который прошел в июне этого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Стоит отметить, что глобальная версия, предназначенная для покупателей за пределами Китая, будет отличаться рядом технических и программных особенностей. В частности, ожидается, что на международном рынке смартфон поступит в продажу в конфигурациях с 12 GB оперативной и 256 или 512 GB встроенной памяти. Пользователям на выбор будут предложены два цветовых решения — Присм Блак и Небула Теал.

Программное обеспечение и внешние изменения

Одной из важнейших особенностей устройства является его программное обеспечение. Если на модели, выпущенной для Китая, установлена система ОригинОС 6 Фолд, то версия для международного рынка будет оснащена более новым ПО ОригинОС 7. При этом ожидается, что аппаратная часть останется без изменений по сравнению с предыдущей версией.

Смартфон оснащен двумя качественными дисплеями, которые обеспечивают пользователю высокий уровень комфорта. Внутри расположен огромный 8,02-дюймовый экран на базе современного материала М14, а снаружи для удобства использования установлена 6,51-дюймовая панель. Эти два экрана позволяют использовать гаджет как в качестве планшета, так и в качестве обычного смартфона.

Высокая производительность и передовые возможности камеры

Скорость работы необычного складного телефона также находится на высоком уровне. Производительность устройства обеспечивается однокристальной системой Dimensity 9500 Супер Эдитион, специально разработанной компанией Vivo. Это позволяет без проблем выполнять даже самые ресурсоемкие задачи и запускать приложения.

Для любителей фотографии в устройстве также предусмотрены широкие возможности. Основная камера смартфона оснащена сенсором на 200 Мп, который дополнен перископическим телефотомодулем с сертификацией Зеисс АПО и 50 Мп широкоугольной камерой. Также имеется функция поддержки специального телеконвертера Зеисс 200 мм, представленного производителем.

Для обеспечения бесперебойной работы этих передовых технологий устройство оснащено огромным аккумулятором емкостью 7000 mAh. Для зарядки батареи поддерживаются технологии быстрой проводной зарядки мощностью 80 В и беспроводной зарядки мощностью 40 В.