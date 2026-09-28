Смартфон Vivo Кс Фолд 6 выйдет на глобальный рынок в октябре

·36·Технологии
Смартфон Vivo Кс Фолд 6 выйдет на глобальный рынок в октябре

Согласно данным Иксбт.ком, компания Vivo, занимающая уникальную нишу на рынке современных технологий, объявила дату международной презентации своего следующего флагманского устройства — складного смартфона Vivo Кс Фолд 6. Опираясь на информацию инсайдера Абхишека Ядава, новое поколение передовых гаджетов будет официально представлено на мировом рынке 1 октября, а 6 октября — на рынке Индии. Этот международный релиз состоится спустя четыре месяца после дебюта устройства в Китае, который прошел в июне этого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Стоит отметить, что глобальная версия, предназначенная для покупателей за пределами Китая, будет отличаться рядом технических и программных особенностей. В частности, ожидается, что на международном рынке смартфон поступит в продажу в конфигурациях с 12 GB оперативной и 256 или 512 GB встроенной памяти. Пользователям на выбор будут предложены два цветовых решения — Присм Блак и Небула Теал.

Программное обеспечение и внешние изменения

Одной из важнейших особенностей устройства является его программное обеспечение. Если на модели, выпущенной для Китая, установлена система ОригинОС 6 Фолд, то версия для международного рынка будет оснащена более новым ПО ОригинОС 7. При этом ожидается, что аппаратная часть останется без изменений по сравнению с предыдущей версией.

Смартфон оснащен двумя качественными дисплеями, которые обеспечивают пользователю высокий уровень комфорта. Внутри расположен огромный 8,02-дюймовый экран на базе современного материала М14, а снаружи для удобства использования установлена 6,51-дюймовая панель. Эти два экрана позволяют использовать гаджет как в качестве планшета, так и в качестве обычного смартфона.

Высокая производительность и передовые возможности камеры

Скорость работы необычного складного телефона также находится на высоком уровне. Производительность устройства обеспечивается однокристальной системой Dimensity 9500 Супер Эдитион, специально разработанной компанией Vivo. Это позволяет без проблем выполнять даже самые ресурсоемкие задачи и запускать приложения.

Для любителей фотографии в устройстве также предусмотрены широкие возможности. Основная камера смартфона оснащена сенсором на 200 Мп, который дополнен перископическим телефотомодулем с сертификацией Зеисс АПО и 50 Мп широкоугольной камерой. Также имеется функция поддержки специального телеконвертера Зеисс 200 мм, представленного производителем.

Для обеспечения бесперебойной работы этих передовых технологий устройство оснащено огромным аккумулятором емкостью 7000 mAh. Для зарядки батареи поддерживаются технологии быстрой проводной зарядки мощностью 80 В и беспроводной зарядки мощностью 40 В.

VivoСмартфонТехнологииГаджетНовости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера ЗеиссПредставлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера Зеисс22 сентября 00:27Honor Magic 9 Pro Max поддерживает работу сразу четырех СИМ-картHonor Magic 9 Pro Max поддерживает работу сразу четырех СИМ-картВчера 15:58Флагманская серия Vivo Кс500 доступна для предзаказа в КитаеФлагманская серия Vivo Кс500 доступна для предзаказа в Китае6 сентября 11:23Флагман Vivo Кс500 Pro Max: экран 144 Hz и уникальные возможности камерыФлагман Vivo Кс500 Pro Max: экран 144 Hz и уникальные возможности камеры2 сентября 12:50Камера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестированиеКамера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестированиеВчера 14:27Уникальная прочность: представлен смартфон Honor 600 Элите 5ГУникальная прочность: представлен смартфон Honor 600 Элите 5Г21 сентября 12:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27