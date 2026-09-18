Смартфон Honor Кс9е Pro представлен с аккумулятором 11 000 мА·ч

Бренд Honor готовится представить новый смартфон Honor Кс9е Pro, способный удивить рынок. Согласно данным иксбт.ком, главной особенностью этого устройства станет аккумулятор огромной емкости, который, как ожидается, кардинально изменит стандарты современного мобильного рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Официальная презентация нового гаджета запланирована на 24 сентября текущего года на рынке Малайзии. Несмотря на это, основные технические характеристики устройства уже были раскрыты самой компанией и местными СМИ.

Рекордный аккумулятор и скорость зарядки

Главной «фишкой» этого смартфона является источник питания емкостью 11 000 мА·ч. Такой показатель — редкое явление даже среди флагманских моделей на сегодняшний день, что позволит пользователям использовать устройство в течение нескольких дней без подзарядки.

Стоит отметить, что зарядка такой огромной батареи не займет много времени. Производитель внедрил технологию быстрой зарядки мощностью 80 В, что позволяет быстро подготовить устройство к работе.

Возможности дисплея и прочность

Смартфон выделяется не только автономностью, но и сверхъярким экраном. Согласно утечкам, пиковая яркость экрана устройства составляет 10 000 нит, что обеспечивает идеальную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Также компания Honor уделила особое внимание физической прочности устройства. В рекламных материалах наглядно продемонстрировано, что Honor Кс9е Pro обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям и испытаниям, включая погружение в горячую воду.

Камера и цветовые решения дизайна

Для любителей мобильной съемки в устройстве предусмотрены достойные возможности: оно оснащено усовершенствованным модулем основной камеры. Разрешение главного датчика превышает 100 мегапикселей, что гарантирует получение четких и качественных снимков.

Чтобы предоставить покупателям свободу выбора, Honor Кс9е Pro будет представлен в четырех привлекательных цветовых гаммах. К ним относятся следующие варианты дизайна: