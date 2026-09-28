Honor Watch 6 Pro поступили в продажу в Китае: передовые возможности

·28·Технологии
Honor Watch 6 Pro поступили в продажу в Китае: передовые возможности

На китайском рынке официально поступили в продажу новые смарт-часы Honor Watch 6 Pro с передовыми возможностями. Согласно данным иксбт.ком, этот носимый гаджет привлекает внимание пользователей своим высокотехнологичным дисплеем, уникальными функциями мониторинга здоровья и длительным временем автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Начальная цена нового устройства составляет 1699 юаней, и сейчас оно доступно для покупателей в Китае. Дизайн и техническое оснащение часов направлены на удовлетворение повседневных потребностей современных пользователей.

Дисплей и прочный корпус

Гаджет оснащен 1,5-дюймовым двухслойным ОЛЭД-экраном, созданным на основе технологии пиксельной литографии. Производитель заявляет, что яркость экрана достигает рекордных 4500 нит, что позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами.

Также при создании корпуса часов использовался нано-микрокристаллический керамический материал. В качестве программной платформы выбрана МагикОС, которая обеспечивает стабильную и быструю работу устройства.

Мониторинг здоровья с помощью AI

Как сообщает иксбт.ком, главной особенностью модели Honor Watch 6 Pro является система Honor Хеалт Сйстем. Эта система способна выявлять признаки высокого риска остановки сердца и выдавать пошаговые предупреждения. При подтверждении опасности часы уведомляют пользователя вибрацией, связываются с экстренными контактами и отображают на экране инструкции по проведению реанимационных мероприятий.

Устройство поддерживает функцию непрерывного мониторинга артериального давления 2.0 с анализом AI, учитывающим физическую активность, сон, настроение и изменения давления. Кроме того, часы могут подключаться к системе непрерывного мониторинга уровня сахара в крови Синокаре и отображать данные об уровне глюкозы на экране.

Автономность и совместимость

Согласно данным Honor, часы могут работать автономно до 18 дней. Однако в обычном режиме использования этот показатель составляет до 10 дней, а при включенной функции Алвайс-Он Дисплай — до 7 дней. В режиме постоянного мониторинга показателей здоровья заряда хватает на 4 дня.

Устройство без проблем работает не только с Honor, но и с iPhone, позволяя получать уведомления с них.

HonorСмарт-часыТехнологииГаджетыКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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