Honor представит еще четыре новых смартфона до конца года

Несмотря на то, что известный бренд Honor представил свои флагманские устройства Honor Magic 9 совсем недавно, компания планирует выпустить еще несколько новых гаджетов до конца года. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station, имеющий свои источники в мире технологий. По его словам, компания стремится значительно расширить линейку своих мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, одним из наиболее примечательных устройств, ожидаемых к выпуску в ближайшие месяцы, станет модель Honor 700 Pro. Ожидается, что этот смартфон будет оснащен основной камерой высокого разрешения на 200 Мп и двумя экранами. Также ранее сообщалось, что Honor готовит устройство с дополнительным небольшим экраном на задней панели, похожим на модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 18 Pro.

Гаджет среднего класса с аккумулятором сверхбольшой емкости

Еще одной интересной новинкой, ожидаемой до конца года, станет смартфон среднего класса из серии Honor Кс. Инсайдер отмечает, что данное устройство будет оснащено огромным экраном с диагональю около 7 дюймов и аккумулятором сверхвысокой емкости более 10 000 mAh. Этот показатель является очень высоким результатом для современного рынка смартфонов.

Кроме того, сообщается, что компания Honor ускорила работу над новым складным смартфоном широкого формата. Параллельно инженеры тестируют концепцию обычного смартфона с более широким экраном. Предполагается, что эти устройства могут стать своеобразными альтернативами моделям Huawei Пура Кс Max и Huawei Пура Кс Виев на рынке.

Напомним, что Digital Chat Station и ранее был известен тем, что точно предсказывал многие новинки в мире мобильных технологий. В частности, он одним из первых раскрыл технические характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, наличие яркого экрана Samsung у Realme GT 7 Pro, а также то, что процессор MediaTek Dimensity 9400 выйдет раньше Qualcomm Snapdragon 8 Элите.