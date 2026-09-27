Honor Magic 9 Pro Max поддерживает работу сразу четырех СИМ-карт

Бренд Honor перед предстоящей официальной презентацией раскрыл еще одну уникальную особенность своего нового флагмана — смартфона Магик 9 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, устройство будет оснащено передовой гибридной системой Дуал Фйсикал СИМ и Дуал еСИМ, позволяющей использовать сразу четыре номера мобильной связи. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В то время как большинство современных флагманов ограничиваются поддержкой двух или максимум трех номеров, новая модель Honor устанавливает новый стандарт для энтузиастов мобильной связи. В устройстве реализована возможность одновременной активации двух традиционных физических СИМ-карт и двух еСИМ. Также производитель анонсировал режим Дуал Стандбй, согласно которому два выбранных номера могут постоянно оставаться в режиме ожидания.

Передовые экранные технологии и прочность

Смартфон привлекает внимание не только своими коммуникационными возможностями, но и дисплеем, характерным для флагмана. Согласно опубликованным данным, Магик 9 Pro Max получит уникальный экран Блак Диамонд, состоящий из 5600 слоев нитрида кремния. Благодаря этой технологии коэффициент отражения дисплея составляет всего 1,5 процента, что обеспечивает идеальную видимость даже под ярким солнцем и высокую прочность.

Устройство оснащено плоским 6,8-дюймовым ЛТПО-дисплеем с тонкими рамками. Его разрешение составляет 2868 × 1320 пикселей, а частота обновления — 120 Hz. Это обеспечивает пользователям высочайшее качество изображения при просмотре контента и в играх.

Высокая производительность и впечатляющая автономность

Аппаратная часть смартфона также опирается на самые передовые компоненты. По сообщению иксбт.ком, модель будет оснащена новым высокопроизводительным процессором Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Внутри этого устройства с впечатляющим запасом мощности размещен огромный аккумулятор емкостью 8800 mAh.

Возможности зарядки аккумулятора также реализованы на очень высоком уровне. Пользователи смогут воспользоваться технологией быстрой проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной зарядки мощностью 80 В. Это позволяет зарядить огромную батарею за короткое время.

Камеры профессионального уровня и защита

Оптические возможности смартфона также способны удивить многих. Устройство оснащено двумя 200-мегапиксельными камерами (в составе основного модуля и перископа), а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 55-мегапиксельной фронтальной камерой квадратной формы. Корпус защищен по стандарту ИП69К, устройство получит специальные отдельные кнопки для AI и камеры, а также мощные двойные динамики. Официальная презентация серии Honor Magic 9 Pro Max запланирована на 28 сентября.