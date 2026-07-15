Honor представила многофункциональный фонарь Honor Лифе за 11 долларов

Бренд Honor, известный в мире технологий своими смартфонами, представил очередной интересный гаджет. Новый многофункциональный фонарь под названием Honor Лифе примечателен не только своей доступной ценой, но и тем, что объединяет в себе функции нескольких устройств. Ожидается, что это устройство станет надежным помощником в повседневной жизни, путешествиях и чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, новый гаджет сочетает в себе возможности классического ручного фонаря, кемпингового светильника и аварийного маячка. Цена устройства на китайском рынке составляет всего 79 юаней (около 11 долларов США). Такое сочетание низкой цены и высокой функциональности делает модель Honor Лифе одним из самых конкурентоспособных продуктов в своем сегменте.

Технические возможности и дальность освещения

Honor Лифе выполнен в цилиндрическом корпусе длиной 157 мм и весом 195 грамм. Устройство защищено по стандарту ИПКс4, что позволяет без проблем использовать его даже в дождливую погоду. Главная особенность фонаря заключается в том, что он оснащен двумя независимыми источниками света.

Основной светодиод предназначен для освещения на большие расстояния, а его максимальная яркость достигает 300 люмен. С помощью специальной системы фокусировки пользователь может расширять или сужать луч света. В режиме максимальной фокусировки свет достигает расстояния более 200 метров, что очень удобно для передвижения на открытой местности в ночное время.

Режим кемпинга и автономность

Дополнительный фонарь, расположенный на боковой части устройства, позволяет использовать его как кемпинговую лампу или ночник. Для каждого источника света предусмотрены два уровня яркости. Это позволяет пользователю экономить энергию или использовать максимальное освещение в зависимости от ситуации.

Honor Лифе оснащен встроенным аккумулятором емкостью 3000 mAh. Эта мощность гарантирует длительную непрерывную работу устройства. Разработчики также не забыли о безопасности: двойное нажатие кнопки активирует режим СОС. Эта функция служит для подачи специального сигнала при необходимости вызова помощи в экстренных ситуациях.

Учитывая высокий спрос на продукцию бренда Honor на рынке Узбекистана, велика вероятность того, что этот недорогой и качественный гаджет вскоре появится на полках местных ритейлеров. Для любителей путешествий и автовладельцев Honor Лифе, несомненно, станет компактным и полезным решением.