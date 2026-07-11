OpenAI на новом этапе: ChatGPT станет безопасным помощником для всей семьи

Компания OpenAI, совершившая революцию в мире искусственного интеллекта, планирует адаптировать свой чат-бот ChatGPT не только для индивидуальных пользователей, но и для целых семей. Этот шаг свидетельствует о более глубоком проникновении технологий в повседневную жизнь и стремлении компании расширить охват аудитории. Теперь ChatGPT стремится стать не просто рабочим инструментом, а полезным советчиком для всех членов семьи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание TechCrunch, компания OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, объявила конкурс на вакансию менеджера по продукту (продукт манагер), который будет заниматься созданием специализированных решений для семей, родителей и пожилых людей. Этот специалист займется формированием цифрового опыта, основанного на доверии между родителями и детьми, а также созданием безопасной среды для пользователей разных возрастов.

Статистические данные показывают, что состав пользователей ChatGPT значительно меняется. Согласно аналитике Сенсор Товер, доля пользователей старше 35 лет в мировом масштабе выросла с 26% в прошлом году до 31%. Напротив, доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет снизилась с 34% до 29%. В США каждый четвертый родитель-пользователь смартфона использовал сервис ChatGPT в течение квартала.

Вопрос безопасности и доверия

По мнению экспертов, эта стратегия OpenAI напоминает путь, пройденный такими технологическими гигантами, как Google, Apple и Meta. Однако в случае с искусственным интеллектом ответственность гораздо выше, так как он является не просто поставщиком контента, а собеседником. По этой причине продукты, предназначенные для детей и подростков, требуют особых мер безопасности.

Стивен Балкам, глава Фамилй Онлине Сафетй Институте, отметил, что эта новая должность является частью процесса «перепроектирования безопасности» (сафетй бй редесигн). Технология, изначально созданная для взрослых, теперь пересматривается с учетом детской психологии и потребностей. Это поможет минимизировать риски, которые могут возникнуть при общении с искусственным интеллектом.

Недавние исследования показали, что родители не могут адекватно оценить уровень использования искусственного интеллекта своими детьми. Например, если 27% родителей в США считают, что их ребенок пользуется генеративным AI, то в ходе опроса самих детей этот показатель составил 38%. Эта разница доказывает необходимость внедрения функций родительского контроля.

Будущие изменения

Ожидается, что новые семейные функции, разрабатываемые OpenAI, будут включать в себя:

Усиленный контроль контента и фильтры;

Адаптированный к возрасту стиль общения;

Панель управления для родителей;

Напоминания пользователю о том, что он общается не с человеком, а с AI.

В Узбекистане использование таких инструментов, как ChatGPT, в образовании и повседневных делах также становится популярным. Внимание компании к семейному направлению может открыть новые возможности для узбекистанских родителей в безопасном повышении цифровой грамотности своих детей. Кажется неизбежным, что в будущем искусственный интеллект станет неотъемлемой частью каждого дома.