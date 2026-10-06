Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 6 октября

·14·Технологии
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 6 октября

Объявлены цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и цветов по состоянию на 6 октября 2026 года. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цветах Силвер, Глакиер и Блак продается по 1589 долларов. Версия цвета Бургундй стоит 1639 долларов. Цена iPhone 18 Pro с 512 ГБ памяти составляет 1899 долларов, а модель с 1 ТБ памяти — 2899 долларов.

Версия iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в цвете Блак предлагается по акционной цене 1699 долларов. Модель Силвер стоит 1749 долларов, Глакиер — 1779 долларов, а Бургундй — 1829 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти продается в версии Блак за 1999 долларов, Силвер — за 2179 долларов, Глакиер — за 2099 долларов и Бургундй — за 2149 долларов. Цена версии с 1 ТБ памяти составляет 2699 долларов.

В вариантах СИМ+еСИМ iPhone 18 Pro с 256 ГБ предлагается в цвете Силвер за 1579 долларов, Глакиер — за 1599 долларов, в цветах Блак и Бургундй — по 1649 долларов. Версия с 512 ГБ стоит 2049 долларов, а модель с 1 ТБ — 2999 долларов.

Версия iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в исполнении Глакиер продается за 1899 долларов, Блак — по акционной цене 1829 долларов, Силвер — за 1849 долларов и Бургундй — за 1939 долларов.

Pro Max с 512 ГБ памяти в версии Блак стоит 2139 долларов, Силвер — 2199 долларов, Бургундй — 2149 долларов и Глакиер — 2199 долларов. Цена модели с 1 ТБ памяти указана на уровне 2699 долларов.

Согласно данным, цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Приведенные цены актуальны по состоянию на 6 октября 2026 года.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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