iPhone 18 Pro и Pro Max: цены на 5 октября

Опубликованы цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в различных вариантах памяти и расцветок по состоянию на 5 октября. Устройства продаются в версиях еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цветах Силвер, Глакиер и Блак предлагается по цене от 1599 долларов. Версия в цвете Бургундй стоит 1649 долларов. Цена iPhone 18 Pro с 512 ГБ памяти указана на уровне 1899 долларов, а модель с 1 ТБ памяти — 2899 долларов.

Версия iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в цвете Блак продается по акционной цене 1769 долларов. Цвета Силвер и Глакиер предложены по 1799 долларов, а Бургундй — по 1849 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти в версии Блак стоит 2039 долларов, Силвер — 2179 долларов, Глакиер — 2099 долларов и Бургундй — 2179 долларов. Цена модели с 1 ТБ памяти составляет 2749 долларов.

В версиях СИМ+еСИМ iPhone 18 Pro на 256 ГБ продается в цвете Силвер за 1579 долларов, Глакиер — за 1609 долларов, Блак и Бургундй — по 1659 долларов. Версия на 512 ГБ указана по цене 1949 долларов, а модель на 1 ТБ — 2999 долларов.

iPhone 18 Pro Max в версии СИМ+еСИМ с 256 ГБ предлагается в цветах Глакиер за 1929 долларов, Блак — за 1889 долларов, Силвер — за 1849 долларов и Бургундй — за 1989 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти в версии Блак стоит 2159 долларов, Силвер — 2239 долларов, Бургундй — 2219 долларов, а Глакиер — 2239 долларов. Цена версии с 1 ТБ памяти составляет 2739 долларов.

Сообщается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Приведенные цены актуальны по состоянию на 5 октября 2026 года.