По какой цене продаются iPhone 18 Pro и Pro Max?
По состоянию на 11 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
iPhone ДУО
• 256 ГБ — 3199 долларов
• 512 ГБ — 3599 долларов
• 1 ТБ — 5499 долларов
• 2 ТБ — 6499 долларов
iPhone 18 Pro, еСИМ + еСИМ
• 256 ГБ Силвер — 1599 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1599 долларов
• 256 ГБ Блак — 1649 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов
• 512 ГБ — 1999 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max, еСИМ + еСИМ
• 256 ГБ Блак — 1799 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1799 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1799 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1799 долларов
• 512 ГБ Блак — 2099 долларов
• 512 ГБ Силвер — 2099 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 2149 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 2099 долларов
• 1 ТБ — 3099 долларов
• 2 ТБ Блак — 3099 долларов (по акции)
iPhone 18 Pro, СИМ + еСИМ
• 256 ГБ Силвер — 1749 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1749 долларов
• 256 ГБ Блак — 1749 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1749 долларов
• 512 ГБ — 2099 долларов
• 1 ТБ — 2999 долларов
iPhone 18 Pro Max, СИМ + еСИМ
• 256 ГБ Глакиер — 1849 долларов
• 256 ГБ Блак — 1899 долларов (по акции)
• 256 ГБ Силвер — 1849 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1899 долларов
• 512 ГБ Блак — 2229 долларов
• 512 ГБ Силвер — 2199 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 2229 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 2199 долларов
• 1 ТБ Блак — 3099 долларов
• 1 ТБ Бургундй — 3099 долларов
• 1 ТБ Глакиер — 3299 долларов
• 1 ТБ Силвер — 3299 долларов
Указанные цены актуальны на 11 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.
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