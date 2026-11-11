По какой цене продаются iPhone 18 Pro и Pro Max?

По состоянию на 11 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 3199 долларов

• 512 ГБ — 3599 долларов

• 1 ТБ — 5499 долларов

• 2 ТБ — 6499 долларов

iPhone 18 Pro, еСИМ + еСИМ

• 256 ГБ Силвер — 1599 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1599 долларов

• 256 ГБ Блак — 1649 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 1999 долларов

• 1 ТБ — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, еСИМ + еСИМ

• 256 ГБ Блак — 1799 долларов

• 256 ГБ Силвер — 1799 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1799 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1799 долларов

• 512 ГБ Блак — 2099 долларов

• 512 ГБ Силвер — 2099 долларов

• 512 ГБ Глакиер — 2149 долларов

• 512 ГБ Бургундй — 2099 долларов

• 1 ТБ — 3099 долларов

• 2 ТБ Блак — 3099 долларов (по акции)

iPhone 18 Pro, СИМ + еСИМ

• 256 ГБ Силвер — 1749 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1749 долларов

• 256 ГБ Блак — 1749 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1749 долларов

• 512 ГБ — 2099 долларов

• 1 ТБ — 2999 долларов

iPhone 18 Pro Max, СИМ + еСИМ

• 256 ГБ Глакиер — 1849 долларов

• 256 ГБ Блак — 1899 долларов (по акции)

• 256 ГБ Силвер — 1849 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1899 долларов

• 512 ГБ Блак — 2229 долларов

• 512 ГБ Силвер — 2199 долларов

• 512 ГБ Бургундй — 2229 долларов

• 512 ГБ Глакиер — 2199 долларов

• 1 ТБ Блак — 3099 долларов

• 1 ТБ Бургундй — 3099 долларов

• 1 ТБ Глакиер — 3299 долларов

• 1 ТБ Силвер — 3299 долларов

Указанные цены актуальны на 11 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.