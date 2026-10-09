Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 9 октября

По состоянию на 9 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и расцветок. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цвете Силвер продается по акционной цене 1579 долларов, Глакиер — 1599 долларов, Блак — 1589 долларов и Бургундй — 1599 долларов.

iPhone 18 Pro с 512 ГБ памяти стоит 1899 долларов, а версия с 1 ТБ памяти — 2899 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цвете Блак предлагается по акционной цене 1699 долларов. Версия Силвер продается за 1749 долларов, Глакиер — за 1729 долларов и Бургундй — за 1789 долларов.

Версия Pro Max с 512 ГБ памяти в исполнении Блак стоит 2049 долларов, Силвер — 2099 долларов, Глакиер — 2049 долларов и Бургундй — 2149 долларов. Модель с 1 ТБ указана по цене 2699 долларов.

iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ с 256 ГБ в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, Глакиер — за 1599 долларов, в цветах Блак и Бургундй — по 1619 долларов. Версия на 512 ГБ стоит 1949 долларов, модель на 1 ТБ — 2999 долларов.

Версии iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цветах Глакиер, Блак и Силвер продаются по 1799 долларов. Модель Блак предлагается по акционной цене 1799 долларов. Версия Бургундй стоит 1839 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти в исполнении Блак предлагается за 2179 долларов, Силвер — за 2299 долларов, Бургундй — за 2199 долларов и Глакиер — за 2299 долларов. Версия с 1 ТБ памяти стоит 2699 долларов.

Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные отражают цены по состоянию на 9 октября 2026 года.