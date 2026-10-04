Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября

·45·Технологии
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября

По состоянию на 4 октября стали известны цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и расцветок. Цены различаются в зависимости от вариантов СИМ+еСИМ и еСИМ+еСИМ.

Модель iPhone 18 Pro версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, в цветах Глакиер и Блак — по 1599 долларов, а в цвете Бургундй — за 1649 долларов.

Версия iPhone 18 Pro на 512 ГБ продается за 1899 долларов, а модель с 1 ТБ памяти — за 2899 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в цветах Блак, Силвер и Глакиер предложен за 1799 долларов, а версия Бургундй — за 1889 долларов.

Версия iPhone 18 Pro Max на 512 ГБ в цвете Блак стоит 2049 долларов, варианты Силвер и Бургундй — 2179 долларов, а версия Глакиер — 2099 долларов. Модель с 1 ТБ памяти указана по цене 2749 долларов.

Модель iPhone 18 Pro версии СИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, в цветах Глакиер, Блак и Бургундй — за 1619, 1679 и 1679 долларов соответственно.

В этой версии модель iPhone 18 Pro на 512 ГБ продается за 1899 долларов, а версия с 1 ТБ памяти — за 2999 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в версии Глакиер стоит 1929 долларов, Блак — 1919 долларов, Силвер — 1899 долларов и Бургундй — 2029 долларов.

Версия iPhone 18 Pro Max на 512 ГБ в цвете Блак указана по цене 2179 долларов, варианты Силвер и Глакиер — 2239 долларов, а версия Бургундй — 2299 долларов. Модель с 1 ТБ памяти стоит 2749 долларов.

Приведенные цены актуальны по состоянию на 4 октября 2026 года. Розничные цены могут меняться ежедневно.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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